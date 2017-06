Premier League - Griezmann nevyšel. Jaké jsou alternativy pro Manchester United?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Koho ulovit místo Griezmanna?

Dnes 16:27 - Podle vícerých zdrojů zájem Manchesteru United o Antoina Griezmanna rapidně ochladl. Ovšem je zřejmé, že se Red Devils pokusí během léta ulovit nějakou jinou útočnou hvězdu. I kdyby totiž podepsali novou smlouvu se Zlatanem Ibrahimovičem, švédský útočník jim bude minimálně v úvodu sezóny scházet. Koho by si mohl José Mourinho přivést do týmu? Jaké jsou alternativy za Griezmanna?

O Griezmanna se Manchester United zajímal dlouhodobě. Jenomže v posledních dnech došlo k několika trhlinám v úmyslech francouzského útočníka z Atlética Madrid získat. Podle posledních zpráv už se klub z Old Trafford poohlíží po někom jiném.

Zlatan Ibrahimovič zřejmě podepíše s Rudými ďábly novou smlouvu, ale s největší pravděpodobností do hry minimálně na začátku příští sezóny nebude moci zasáhnout. Koho by tedy mohl Manchester United do útoku ulovit?

Justin Kluivert (Ajax Amsterdam)

Ruku nahoru, kdo očekával právě tohoto osmnáctiletého nizozemského útočníka z Ajaxu Amsterdam. Je to syn legendy Patricka Kluiverta. Skutečně by ovšem mohl být tím, koho nyní Manchester United hledá?

Dobře, má za sebou úžasnou sezónu v Ajaxu, kdy se propracoval do prvního týmu a pomohl klubu k účasti ve finále Evropské ligy. Přilákal nápadníky z mnoha koutů Evropy.

(zdroj: skysports.com)

Stockholmské finále bylo pro Ajax smutné. Justin Kluivert na hřiště nenastoupil. Došlo na setkání s José Mourinhem. Snažil se jej snad portugalský kouč přemluvit k přestupu?

Stojí za to poznamenat, že Kluivert vstřelil pouze 2 ligové góly. Byl by tedy v prvé řadě nadějí do budoucnosti. Nebyl by to útočník, který by zvládl být pod tlakem hned od prvního zápasu sezóny.

Šance dle SkySports: 11/4

Romelu Lukaku (Everton)

Mino Raiola, Lukakuův manažer, potvrdil, že jeho klient dostal od Evertonu jistotu, že během letního přestupového období může z klubu odejít. „Lukaku má příslib, že když se během tohoto léta objeví nějaké nabídky, může z Evertonu odejít,“ prohlásil Raiola.

(zdroj: skysports.com)

V uplynulé sezóně Premier League nastřílel Romelu Lukaku skvělých 25 branek. Je dlouhodobě gólový. Už několikrát prohlásil, že nastal čas, aby si vyzkoušel větší klub. Chce hrát v Lize mistrů, chce vyhrávat trofeje.

Není těžké si představit, že by se mohl Lukaku okamžitě prosadit do základu Manchesteru United. Překážkou mohou být minulé spory s José Mourinhem. A také to, že United rozhodně nejsou jediní, kdo by Lukakua rád získal.

Šance dle SkySports: 3/1

Robert Lewandowski (Bayern Mnichov)

Když Robert Lewandowski veřejně prohlásil, že by si dokázal představit přestup do Realu Madrid, vyrojily se zvěsti o tom, že se o polského šutéra Bílý balet skutečně zajímá. Ale mohl by z Bayernu Mnichov odejít i někam jinam?

V tabulce střelců Bundesligy za uplynulý ročník skončil Lewandowski se 30 trefami na druhém místě. To jen zdůrazňuje jeho pozici mezi nejlepšími útočníky v Evropě.

(zdroj: skysports.com)

Navíc, v roce 2016 Lewandowski uvedl, že je otevřen myšlence jednou si zahrát v Anglii. „Možná budu jednoho dne hrát v Premier League nebo ve Španělsku,“ řekl Lewandowski.

Šance dle SkySports: 8/1

Álvaro Morata (Real Madrid)

Navzdory tomu, že Álvaro Morata musel po celou sezónu tvrdě bojovat o místo v prvním týmu a často se na hřiště dostal jen na pár minut, má lepší gólový průměr na odehrané minuty pouze Lionel Messi.

Dle zdrojů SkySports je José Mourinho velkým obdivovatelem Álvara Moraty. Spolu strávili nějaký čas v Realu Madrid, když Morata dával o sobě poprvé vědět.

(zdroj: skysports.com)

Španělský útočník je nejvíce spojován s možným přesunem do Chelsea. Zřejmě by do jejího kádru zapadl lépe. Ovšem stát se může cokoliv.

Šance dle SkySports: 9/1

Harry Kane (Tottenham)

Potřetí v řadě pokořil Harry Kane dvacetigólovou hranici v Premier League. Podruhé za sebou se stal nejlepším ligovým střelcem. Takřka každý velký evropský klub by jej chtěl mít ve svém kádru, včetně Manchesteru United.

Impozantní zápis 29 gólů a 7 asistencí ještě umocňuje fakt, že Harry Kane v dresu Tottenhamu vinou zranění odehrál kompletní sezónu.

(zdroj: skysports.com)

Jenomže ulovit Harryho Kanea nebude vůbec jednoduché. Spurs o něj samozřejmě nechtějí přijít a on sám se netají tím, že chce u Kohoutů zůstat. Nicméně, říká se, že každý má svou cenu.

Šance dle SkySports: 10/1

Kylian Mbappé (Monako)

Osmnáctiletá senzace zaujala Evropu. United jsou mezi řadou klubů, kteří stojí v zástupu zájemců o služby Kyliana Mbappého z Monaka. I když podle zdrojů SkySports byla údajná nabídka 72 miliónů liber od Manchesteru United jen pouhou zvěstí.

(zdroj: skysports.com)

Za největší favority na získání Mbappého jsou považovány Real Madrid (šance 2/1), Manchester City (šance 6/1) a Liverpool (8/1). Tady Manchester United zřejmě nemá příliš velkou šanci na úspěch.

Šance dle SkySports: 11/1

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz