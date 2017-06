Premier League - Zájem Manchesteru United o Griezmanna ochladl. Prioritou je teď smlouva pro Ibrahimoviče

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Griezmanna United už nechtějí, prioritou je nová smlouva pro Zlatana

Dnes 14:13 - Vypadá to, že z možného velkého přestupu Antoina Griezmanna z Atlética Madrid do Manchesteru United sejde. Red Devils, podle zdrojů SkySports, už příliš netouží po francouzském útočníkovi. Prioritou je teď pro ně nový kontrakt pro Zlatana Ibrahimoviče. Velkým problémem je i to, že Atlético Madrid má od FIFA zákaz registrace hráčů, takže by případnou náhradu za Griezmanna mohlo zapsat na soupisku až v lednu.

Jen pár hodin po tom, co bylo zamítnuto odvolání Atlética Madrid po tom, co mu FIFA zakázala registraci nových hráčů, vyšel najevo i nový postoj Manchesteru United k možnému angažování Antoina Griezmanna.

Až do ledna 2018 totiž nebude moci Atlético Madrid zaregistrovat žádný přestup, a tím pádem by neměl možnost zapsat případné nové příchozí na soupisku. Za Griezmanna by tak Colchoneros neměli náhradu.

Podle zdrojů SkySports je nyní prioritou klubu z Old Trafford, aby podepsali nový kontrakt se zraněným Zlatanem Ibrahimovičem, který se chce co nejrychleji vrátit na hřiště a dle slov svého manažera chce zůstat v Manchesteru United.

Na ofenzivní pozice José Mourinho navíc ještě počítá s Henrikem Mchitarjanem a Juanem Matou. Současná Griezmannova smlouva vyprší v roce 2021. Obsahuje výstupní klauzuli ve výši 87 miliónů liber.

