Premier League - Manchester City přivádí do branky Edersona. Zaplatí za něj 35 miliónů liber. Buffonův rekord je tak překonán, ale jen v librách

© goal.com, fotbalportal.cz - Ederson přichází do Manchesteru City

Dnes 13:54 - Bylo zřejmé, že si Pep Guardiola bude znovu chtít přivést nového gólmana. Vytipoval si Brazilce Edersona z portugalské Benfiky. Za třiadvacetiletého brankáře zaplatí Manchester City 34,7 miliónu liber (40 miliónů eur). Přitom se očekávala částka o 10 miliónů vyšší. Brankářský rekord tak stále drží Gianluigi Buffon, kterého Juventus vykoupil z Parmy v roce 2001 za 53 miliónů eur.

Přestup Edersona z Benfiky do Manchesteru City bude brzy dotažen do zdárného konce. Zbývá dořešit problémy s třetí stranou ohledně vlastnických práv, ale vše je na dobré cestě. Během nejbližších dnů by se měla dořešit i tato věc.

Za tohoto třiadvacetiletého brankáře zaplatí Citizens 34,7 miliónu liber. Přitom prvotní spekulace hovořily o částce až 45 miliónů liber. Benfica ve čtvrtek uvedla, že polovina poplatku poputuje třetím stranám, mezi ně patří i Rio Ave, bývalý Edersonův klub.

Ederson bude bojovat o post jedničky s Claudiem Bravem. Ten v závěru sezóny prohrával souboje i s Willym Caballerem. Caballero ovšem v klubu skončí. Pro Manchester City to bude po Bernardu Silvovi druhá letní posila.

Ederson podepíše kontrakt na 5 let. Jak již bylo zmíněno, Ederson bude stát 34,7 miliónu liber. V librách se tedy jedná o nejdražšího brankáře v historii, protože cena Gianluigiho Buffona při přestupu z Parmy do Juventusu byla v roce 2011 33 miliónů liber. Ovšem v eurech to bylo 53 miliónů, to Edersonova cena je teď 40 miliónů eur.

Michal Čermák / skysports.com, goal.com, fotbalportal.cz