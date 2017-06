Premier League - Manchester United odmítl madridských 60 milionů liber za Davida Ge Geu

tak to je jasne, no vatsinou v takomto pripade s toho klub vyzmika co sa da ale hraca napokon pusti, lebo to aj tak nerobi dobru krv ked niekoho drzis na silu ... a aj ked De Gea je skvely brankar, myslim ze keby siel aj za tych 60 mil libier tak to moze byt fajn aj pre United... ak by kupily napr Oblaka jak sa spomina, myslim ze by na tom netratili, maly by mladsieho a takisto vyborneho brankára, a zopar milionov k dobru... kazdopadne mi to je celkom fuk, nemyslim zeby sme ho extra potrebovali