Premier League - Nechytat finále poháru bylo velkým zklamáním, přiznal Čech

Dnes 10:20 - Brankář Arsenalu Petr Čech připustil, že byl hodně zklamaný z toho, že sledoval vítězné finále Anglického poháru proti fotbalistům Chelsea jen z lavičky náhradníků. Zisk trofeje bere jako náplast na sezonu, kterou jeho celek zakončil až na pátém místě Premier League a nekvalifikoval se do Ligy mistrů.

"Uplynulá sezona má jeden velký paradox. Jako tým jsme získali o čtyři body více než vloni, kdy jsme skončili druzí, a nakonec to stačilo až na páté místo. Je to po 20 letech poprvé, co jsme neskončili na příčce zaručující Ligu mistrů. Je to škoda, to nás mrzí," řekl novinářům Čech při vyhlášení ankety Zlatý míč ČR, kterou ovládl už pojedenácté.

"Vítězství v FA Cupu je náplast. Pro fanoušky je důležité, že tým získal trofej. Jsou to takové smíšené pocity na konci sezony. Do další se chceme vrátit na pozici pro Ligu mistrů, ale i bojovat o titul," doplnil pětatřicetiletý gólman.

Mrzelo ho, že ve finále jen kryl záda Davidu Ospinovi. "Na začátku bylo určené, že FA Cup chytat nebudu. Nakonec jsem odehrál čtvrtfinále i semifinále a myslel jsem, že ve finále nastoupím. Až den před zápasem nám trenér oznámil sestavu. Takže to bylo velké zklamání. Ale důležité je, že tým to zvládnul. Myslím, že jsme podali možná nejlepší výkon v sezoně, byli lepší než Chelsea a zaslouženě vyhráli," řekl Čech k vítězství 2:1.

V uplynulé sezoně ho trenér Arséne Wenger nestavěl ani v Lize mistrů. "Bylo to těžké nenastupovat v Lize mistrů, protože člověk hraje proto, aby v ní nastoupil. To byla jedna z věcí, které jsem v průběhu sezony musel skousnout a soustředit se na to, abychom podával co nejlepší výkony v zápasech, kdy jsem chytal. Ale mrzelo mě to, Liga mistrů je pro mě nejvíc. Ale člověk musí respektovat rozhodnutí trenéra," konstatoval Čech.

Z osobního pohledu byl přesto se sezonou spokojený. "Začal jsem velice dobře, ale relativně smolně. V prvních zápasech se ode mě v určitých chvílích odvrátilo štěstí. Dal jsem si vlastňáka, v zápasech, kdy jsem chytal dobře, přišla třeba penalta, to byla jedna z věcí, která mě okradla o spoustu čistých kont," podotkl Čech.

"Stinnou stránkou zůstává březnové zranění na West Bromwichi, po kterém jsem se musel vracet. Ale od toho zranění do konce sezony jsem možná chytal vůbec nejlépe, co jsem kdy chytal," dodal Čech.

Nepřekvapilo ho, že trenér Wenger v Arsenalu navzdory protestům některých fanoušků zůstane. "Všichni jsme věděli, že trenér bude do posledního zápasu sezony naším trenérem a pak bude jen na něm, jak se dohodne. Podle náznaků během sezony jsme spíš očekávali, že bude pokračovat," prohlásil Čech.

Arsenal bude hrát v příštím roce Evropskou ligu a může narazit na Zlín, který se kvalifikoval přímo do základní skupiny. "Myslím, že je to úplně jasné, že pojedeme do Zlína. Už jsem jel na Spartu v Evropské lize, je to můj osobní tip, že první vylosovaný z posledního koše bude Zlín," smál se Čech, který před rokem ukončil reprezentační kariéru.

"Je to zvláštní sledovat to z televize, člověk má to chvění, ale i dnes cítím, jsem udělal správně," řekl Čech. "Klukům v kvalifikaci uškodily remízy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem. Výkony byly dobré, chybělo jen proměnit šance. Věřím, že to kluci doženou a vyhrají v Norsku," dodal.

Sledoval i závěr ligy, kterou vyhrála Slavia. "Na konci na ně dolehl tlak a nervozita, přesto to zvládli. Vyhráli ligu zaslouženě, Plzeň doplatila to, že měla hodně nevyrovnané výsledky hlavně ve druhé části sezony," uvedl Čech, kterého na konci června čeká v Praze tradiční fotbalová škola a na začátku července začne s Arsenalem přípravu.

