Premier League - Phil Jones už myslí na Ligu mistrů: Manchester United se nebojí nikoho. Můžeme se měřit s každým

Dnes 15:49 - Podařilo se jim vyhrát Evropskou ligu, a díky tomu si Manchester United zahraje v příštím ročníku Ligy mistrů. A to i přesto, že v tabulce Premier League skončil až na šestém místě. Obránce Phil Jones už se na milionářskou soutěž těší. Věří, že se v ní mohou Red Devils popasovat s jakýmkoliv soupeřem. Je přesvědčen o tom, že příští sezóna bude lepší než ta nedávno skončená.

Hrozilo, že si Manchester United druhý rok v řadě nezahraje Champions League. V Premier League totiž skončil až na šesté pozici, která zaručuje účast pouze v Evropské lize. Jenomže právě skrze tuto soutěž si Rudí ďáblové nakonec Ligu mistrů vybojovali.

Ve finále porazili 2:0 Ajax Amsterdam a mohou se těšit na los základních skupin milionářské soutěže. Phil Jones věří, že jim tento triumf v příští sezóně pomůže.

„Není pochyb o tom, že když budeme všichni zdraví a budeme hrát dobře, tak jsem přesvědčen o tom, že můžeme soupeřit s kýmkoliv.“

„Nikoho se nebojíme a neohlížíme se na žádný jiný klub. Myslíme si, že jsme od nich daleko. Ale na druhou stranu víme, že dokážeme hrát lépe a můžeme s nimi bojovat více než v této sezóně.“

„Bylo to těžké, obzvláště doma, kde jsme si vytvořili hromadu šancí, ale vždy jsme nechali vyniknout gólmana soupeře a udělali jsme z něj hrdinu. V klíčových situacích jsme nevolili tu správnou přihrávku. Ale domnívám se, že sezónu jsme měli dobrou.“

„Nakonec jsme se dostali do Ligy mistrů. Dokázali jsme to, co jsme chtěli. Budeme hrát soutěž, kterou chceme. Ta k tomuto klubu patří. Hodně jsme poučili. Můžeme nám to jenom pomoct.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz