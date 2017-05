Premier League - Nový hráč v boji o Perišiče. United nejsou jediní, zájem má i Chelsea, přestupová částka stoupá

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kam zamíří Ivan Perišič?

Dnes 09:22 - Na konci minulého týdne se vyrojily v médiích zprávy o tom, že Ivan Perišič má namířeno do Manchesteru United. Jenomže chorvatský reprezentant, který hájí barvy Interu Milán, by mohl zamířit i do jiné části Anglie. Do hry nyní vstoupila Chelsea. Co na to Inter? Šroubuje přestupovou částku směrem vzhůru.

Ivan Perišič přišel do Interu Milán v roce 2015 z německého Wolfsburgu. V Serii A se v nedávno uplynulé sezóně podařilo nastřílet 10 gólů a přidal k tomu 6 asistencí. Osmadvacetiletý Chorvat má s italským klubem smlouvu až do roku 2020, ale vypadá to, že odejde už letos v létě. Pokud tedy přijde ta správná nabídka.

Je o něj velký zájem. Mluví se přestupu do Manchesteru United. José Mourinho by Perišiče měl moc rád ve svém týmu.

„Ed Woodward od března ví, koho chci a jak moc ho chci. Od března ví všechno, takže teď je to jeho práce, protože v srpnu bude mít dovolenou a já budu pracovat.“

Hovořilo se o tom, že by se přestupová částka za Perišiče měla pohybovat okolo 36 miliónů liber. Jenomže teď do hry vstoupila i Chelsea. Antonio Conte hráče ze Serie A dobře zná. Určitě chce své mužstvo posílit.

To Interu nahrává do karet. Může zvýšit požadavky. Dle italské sekce SkySports by se nyní měla pohybovat požadovaná přestupová suma mezi 48 až 52 milióny liber.

Jak tento boj o Perišiče dopadne? Skutečně skončí chorvatský reprezentant v Anglii? Vybere si Stamford Bridge, nebo Old Trafford? Nebo nakonec vstoupí do bitvy ještě někdo jiný?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz