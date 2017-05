Premier League - John Terry chce být v budoucnu vrcholovým manažerem, ale teď by ještě mohl hrát

© zimbio.com, fotbalportal.cz - John Terry chce být manažerem

Dnes 08:06 - Loučí se s klubem svého srdce ziskem mistrovského titulu. Double se mu sice získat nepodařilo, ale i tak to pro Johna Terryho byla skvělá rozlučka. Anglický stoper se stále nerozhodl, zda bude pokračovat v aktivní kariéře. Říká, že potřebuje týden na přemýšlení. Každopádně už teď ví, že by se chtěl v budoucnu stát špičkovým fotbalovým manažerem. Předpoklady na to jistě má.

V sobotu ve finále FA Cupu proti Arsenalu John Terry nenastoupil, i když byl na lavičce náhradníků. Blues nakonec s Gunners prohráli 2:1, a nemohli se tak radovat ze zisku doublu.

John Terry po 22 letech končí v Chelsea. Na Stamford Bridge před týdnem oslavil mistrovský titul. Byla to pro něj krásná rozlučka. Další smlouva mu nebyla nabídnuta a John Terry se dohodl na ukončení spolupráce.

Teď bude řešit co dál. V jednom už má John Terry jasno.

„Odcházím, teď potřebuji tak týden na to, abych o všem mohl pouvažovat. Je to zřejmě naposledy, co jsem ve Wembley jako hráč.“

„Doufejme, že se sem jednoho dne vrátím jako manažer. Mám takové ambice. Pro mě to bylo jako pro hráče těžké. Poslední rok se připravuji na trenérskou dráhu. Pokaždé, když jsme měli den volna, měl jsem naplánované trenérské lekce, ale nakonec jsem si řekl: OK, budu raději s rodinou.“

„Takže teď skončila sezóna a vy víte, že jste vynechali několik lekcí. Ale pokud budu pokračovat dál v hráčské kariéře, nebo skončím, na tom nezáleží. Chci na sebe více tlačit. Chci se stát manažerem.“

„Myslím si, že mám hodně toho, co nabídnout. Moc jsem toho naučil. Chci to předávat dál. Zpočátku té mladší generaci a poté se dostat na nejvyšší úroveň.“

„Tohle je můj cíl - stát se vrcholovým manažerem.“

Kam dál?

