Premier League - Citizens si vyhlédli brankáře. Udělají z Edersona z Benfiky nejdražšího gólmana světa? Ve hře je 45 miliónů liber

© skysports.com, fotbalportal.cz - Ederson může být nejdražším brankářem světa

1 Líbilo se

Dnes 07:45 - Podle zdrojů SkySports je Manchester City už v pokročilé fázi vyjednání o přestupu brankáře Edersona z portugalské Benfiky. Vysoce ceněný brazilský strážce svatyně, který letos získal s Benfikou další mistrovský titul, se může stát nejdražším gólmanem světa. Citizens by totiž měli za třiadvacetiletého Edersona zaplatit až závratných 45 miliónů liber.

Celým jménem Ederson Santana de Moraes přišel do Benfiky už ve svých 16 letech. Jako mnoho Brazilců mířících do Evropy tedy zakotvil v Portugalsku. Poté ještě strávil nějaký čas v nižších portugalských soutěžích a v roce 2015 jej Benfika znovu podepsala.

Ederson se postupně vypracoval na pst brankářské jedničky aktuálně nejlepšího portugalského celku, který letos získal už čtvrtý mistrovský titul v řadě. Včera večer získala Benfika i Portugalský pohár, a slaví tak double.

Po zápase se samozřejmě novináři Edersona ptali, jak to vypadá s jeho budoucností.

„Pořád to nevím, ale pravděpodobně tohle byl můj poslední zápas v dresu Benfiky.“

Tím mnohé naznačil. Manchester City o něj má enormní zájem. Vypadá to, že Pep Guardiola nebude stát o to, aby se Joe Hart vrátil z hostování v FC Turín. Claudio Bravo, který loni přišel z Barcelony, čelil velké kritice a nedá se předpokládat, že by měl být jedničkou pro příští sezónu. Willymu Caballerovi vypršela smlouva a z Manchesteru City odchází.

Je tedy zřejmé, že Citizens hledají nového gólmana. Ederson by jim měl vytrhnout trn z paty. Ovšem bude to něco stát, a ne málo. Manchester City by měl překonat rekordní částku, která kdy byla zaplacena za nějakého gólmana. Rekord stále drží Gianluigi Buffon, který v roce 2001 odcházel z Parmy do Juventusu za 32,6 miliónu liber.

A o jaké částce je tedy řeč? Nejčastěji se hovoří o sumě 45 miliónů liber. Manchester City disponuje těmito finančními prostředky a Benfika na tom patřičně vydělá.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz