Premier League - Pokud odejdu z Chelsea, tak jedině do Atlética Madrid, prozrazuje Diego Costa

Dnes 11:40 - O jeho odchodu se hojně spekuluje. Diego Costa několikrát naznačil, že jeho budoucnost v Chelsea je nejistá. Mluví se o horentním zájmu z Číny. Costovi by čínské peníze nebyly cizí. Mohl by se stát nejlépe placeným fotbalistou světa. Ovšem nyní sám útočník Blues uvedl, že pokud Stamford Bridge opravdu opustí, zamíří jedině do svého bývalého klubu - do Atlética Madrid.

Po sobotním finále FA Cupu, které Chelsea s Arsenalem prohrála 2:1, mluvil Diego Costa se španělskými novináři. Řekl, že nemá v úmyslu odcházet z Chelsea a že je na Stamford Bridge. Není to ovšem tak dávno, co byl ve hře jeho odchod, například do Číny.

Nyní Diego Costa trvá na tom, že pokud by z Chelsea odešel, zamířil by pouze do Atlética Madrid, kde si jej fanoušci během jeho působení zamilovali. Už loni v létě se mu tak možnost naskytla, ale nakonec setrval v Londýně.

„Z Chelsea odejdu jedině do Atlética Madrid. Pokud ne, zůstanu tady. Nemám zájem o žádné další kluby.“

„Mám tady smlouvu a nemám v úmyslu odcházet. Ovšem pokud dojde ke změnám, které by snížily mou šanci hrát, pokud se trenér už nebude spoléhat na mě nebo dá prostor jinému útočníkovi, tak vím, že budu muset odejít.“

„Všichni vědí, jaký klub je mým oblíbeným. Není potřeba to skrývat.“

