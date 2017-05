Premier League - Manchester United blízko podpisu Ivana Perišiče. Zaplatí za něj více než 36 milionů liber

© reddevilarmada.com - Ivan Perišič

Dnes 08:47 - Manchester United podle informací Sky Sports jedná s Interem Milán o přestupu chorvatského křídelníka Ivana Perišiče a podle posledních informací je jeho přesun na Old Trafford na dobré cestě. Pokud se Manchester United s italským klubem skutečně dohodne, bude muset za osmadvacetiletého záložníka zaplatit více než 36 milionů liber.

Perišič působí v Interu Milán od roku 2015, kdy do Itálie přišel z Wolfsburgu a za sebou má další vydařenou sezónu, kterou ozdobil 10 góly a šesti asistencemi.



Perišič má sice v Interu smlouvu až do roku 2020, italský klub ale po katastrofálním ročníku plánuje na léto výraznou přestavbu kádru a jedním z hráčů, se kterými je ochoten se rozloučit, bude v případě dobré nabídky i chorvatský reprezentant.



Manažer Manchesteru United José Mourinho v sobotu prozradil, že výkonný místopředseda klubu Ed Woodward již jedná o letních přestupech a televizní stanice Sky odhalila, že jedním z hlavních cílů je právě Perišič.



Mourinho pro Sky Sports News řekl: „Woodward ví už od března, koho chci, co chci a kolik toho chci. Tohle všechno ví už od března a nyní je to na něm, protože zatímco on už bude mít v srpnu dovolenou, já budu pracovat.“

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz