Premier League - Arsenal přehrál Chelsea a znovu získal FA Cup. Potřetí v posledních čtyřech letech

Dnes 08:29 - Sporný gól. Potrestaná simulace. Červená karta. Svěšené hlavy fotbalistů ligového mistra a radující se hráči Arsenalu, kteří po šestém místě v Premier League oslavili alespoň zisk FA Cupu. Pro Arséne Wengera je to již sedmý triumf v této pohárové soutěži a v tomto ohledu je nejúspěšnějším manažerem.

Arsenal FC - Chelsea FC 2:1

Góly: 5. Sánchez, 79. Ramsey - 77. Costa

Arsenal FC:Ospina - Holding, Mertesacker (c), Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Sánchez, Welbeck, Özil

Chelsea FC:Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill (c) - Moses, Kanté, Matić, Alonso - Pedro, Costa, Hazard

Arsenal na Chlesea vlétl plný energie. Gunners byli od úvodu aktivnější a brzy se ujali vedení. V páté minutě se do vápna vřítil Alexis Sánchez a nekompromisní ranou k tyči otevřel skóre zápasu. Gól však v první moment nebyl uznán, pomezní rozhodčí totiž signalizoval ofsajdové postavení Ramseyho, který se nejdříve chtěl zapojit do hry, poté si ale uvědomil své postavení a přenechal zakončení Alexisovi. Hlavní rozhodčí Anthony Taylor se i proto postavil proti výroku pomezního a branku uznal. Podle opakovaného záběru však přeci jen ke gólu pravděpodobně dojít nemělo. Ještě před vápnem totiž Sánchez zblokoval odkop Chelsea rukou a díky tomu si vytvořil gólovou pozici.

Rychlý úvodní gól Arsenal o to více nabudil, naopak na hráče Chelsea padla ještě těžší deka. Ve druhém poločase se naději pro svůj tým snažil vykřesat Victor Moses. Křídelník Blues chtěl v šedesáté sedmé minutě vymodlit pro svůj tým pokutový kop, načež nafilmoval pád ve vápně Arsenalu. Mosesův ničím nezaviněný pád neušel pozornosti rozhodčího Taylora, který nezaváhal a ve finálovém zápase udělil nigerijskému fotbalistovi žlutou kartu. Ta byla pro Mosese již druhá v zápase, a Chelsea tak zbylých dvacet minut dohrávala v deseti.

I v oslabení ale dokázala Chelsea vyrovnat. V sedmdesáté sedme minutě hráči Arsenalu pouze přihlíželi rychlé kombinaci soupeře, která vyústila ve Willianův centr. Ten se dostal do vápna k Diego Costovi, který si hrudí míč zpracoval a střelou k tyči srovnal. Z rovnovážného stavu se Chelsea radovala pouze dvě minuty. V sedmdesáté deváté minutě se s míčem do pokutového území dostal Olivier Girdoud. Na jeho centr si mezi zkoprnělé obránce Blues naběhl Aaron Ramsey, který se položil do svého zakončení a hlavou nedal Courtoisovi šanci. Arsenal tak částečně napravil dojem z nepovedené sezony a vybojoval FA Cup.

