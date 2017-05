Premier League - Čína? MLS? Everton? Kam by mohl odejít Wayne Rooney?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kam odejde Rooney? Nebo snad zůstane?

Dnes 08:29 - José Mourinho sice tvrdí, že by byl rád, kdyby Wayne Rooney i nadále zůstal na Old Trafford. Jenomže anglický kapitán nedostával pod portugalským koučem příliš příležitostí. Podle zdrojů SkySports je připraven z Manchesteru United odejít. Kam by mohl zamířit? Mohl by se snad vrátit do Evertonu? Nebo zamíří za čínskými penězi? Ve hře je i zámořská MLS.

Podle zdrojů SkySports má Wayne Rooney nabídky z Premier League i ze zahraničí. Nejvýraznější z Anglie má být zájem Rooneyho bývalého klubu. Do Manchesteru United odešel v roce 2004 z Evertonu a právě Toffees jsou ve hře o jeho získání.

Wayne Rooney má sice smlouvu s Red Devils až do roku 2019, ale v této sezóně Premier League nastoupil v základní sestavě pouze patnáctkrát. V 31 letech je pro Rooneyho málo. José Mourinho upřednostňuje jiné. Rooney se dokonce tentokrát nevešel ani do anglické nominace.

Zřejmě bude změna nutná, ale kam by mohl odejít? Podívejte se na názory fotbalových expertů SkySports.

Paul Person

„Rád bych ho viděl v Evertonu. Teď vydělává velké peníze. Byl by to klub, kde začínal. Měl by podporu od fanoušků. Pravidelně by hrával. Nemůže zůstat v Manchesteru United, protože už teď nenastupuje pravidelně, natož pak třeba za dva roky. Pokud chce hrát ještě alespoň tři roky, měl by odejít do Evertonu.“

„Bylo by to pozitivní i pro Rosse Barkleyho. Může se od Rooneyho učit. Je to nejlepší střelec Anglie i Manchesteru United. Hodně by pomohl. Vím, že v této sezóně moc nenastupoval, ale nemyslím si, že by nebyl přínosný. Lidé přehlížejí, jakou práci na hřišti odvádí.“

Charlie Nicholas

„Mohl by hrát v příští sezóně v Americe? Myslím si, že ne. Everton by pro něj byl dobrý tah, ale nebylo by to dobré pro klub. Lidé hovoří o tom, že by se vrátil domů, ale byl dlouho pryč.“

„Evertonští fanoušci by mohli mít před sebou stále ten obrázek rychlého výkonného hráče, ale Rooney už je spíše pomalejší a hraje v hloubi pole. Nemusíte být doktor, abyste viděli, že není ve špičkové fyzické kondici. Kdybych byl Rooneym, odešel by do Ameriky. Nepotřebuje peníze, nebo potíže v Číně.“

Matt Le Tissier

„Představuji si, že tohle byla jeho poslední sezóna v Manchesteru United. Byl bych hodně překvapen, kdyby zůstal. Rád bych ho stále viděl v Premier League, ale bude to těžké. Záleží na jeho ambicích, záleží na tom, jaký herní čas potřebuje a chce.“

„Dokážu si představit, že má vážné nabídky z Ameriky a z Číny. Stále si myslím, že je ještě mladý na to, aby odešel do Ameriky, ale nepřekvapilo by mě to.“

Phil Thompson

„Já ho v příští sezóně v Manchesteru United nevidím. Myslím si, že by bylo pro něj správné, kdyby odešel. Jestliže zůstane, bude jeho role stejná, jaká byla v uplynulém ročníku. Může nabídnout zkušenosti. Bylo by to dobré pro Marcuse Rashforda. Ovšem nebylo by to prospěšné pro Rooneyho.“

„Z toho, co jsem slyšel, je jeho srdce připraveno na návrat do Evertonu. Pokud si myslí, že je to správné, mohlo by to fungovat. Dává to smysl. Nesmíme zapomínat na to, že je mu jen 31, ne 36 nebo 37. Takže Ronald Koeman se o něj jistě bude zajímat.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz