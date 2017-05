Premier League - Stane se Naby Keïta rekordní posilou Liverpoolu? Reds jsou ochotni vysázet za „lipského Kantého“ 50 miliónů liber

© skysports.com, fotbalportal.cz - Naby Keïta

Dnes 08:00 - Letní přestupové šílenství se začíná pomalu ale jistě roztáčet. Liverpool bude v předkole bojovat o proklouznutí do základní skupiny Ligy mistrů a je jasné, že Jürgen Klopp se bude porozhlížet po posilách. Nyní si Reds vyhlédli Nabyho Keaiuml;tu, který zářil v Lipsku. To si ve své premiérové sezóně v Bundeslize zajistilo díky úžasnému druhému místu Champions League. Získat ho bude těžké.

Má teprve 22 let, ale už teď je jednou z hlavních postav největšího překvapení Bundesligy. Naby Keïta nastupuje ve středu zálohy RB Lipsko. To si hned ve své první sezóně v nejvyšší německé soutěži zajistilo postup do Ligy mistrů. V tabulce skončilo na druhém místě. Lepší byl pouze Bayern.

Guinejský záložník by měl být jednou z hlavních priorit Jürgena Kloppa. Liverpool o něj mocně stojí. Naby Keïta je střední záložník, velký dříč, typický box-to-box hráč. Je velmi dynamický, umí rozdat dobrou přihrávku a dobře vystřelit ze střední vzdálenosti. Je přirovnáván k Decovi a také ke Kantému.

Záložníkovi Chelsea se podobá i vzrůstem. Měří pouhých 172 centimetrů. Kanté je ještě o čtyři centimetry menší.

Ovšem pro Liverpool nebude jednoduché Nabyho Keïtu získat. Reds budou hrát předkolo Ligy mistrů, Lipsko už má zajištěnu základní skupinu milionářské soutěže.

Je jasné, že pomoci mohou peníze. Podle posledních zpráv je Liverpool ochoten rozbít prasátko a udělat z Keïty nejdražšího hráče v historii klubu. Tím je stále Andy Carroll, který v roce 2011 stál 35 miliónů liber. Teď je ve hře údajně částka ve výši 50 miliónů liber.

Pomoci by mohlo i to, že Naby Keïta patří pod stejnou agenturu jako Sadio Mané. Tento senegalský reprezentant přišel na Anfield loni v létě za 30 miliónů liber ze Southamptonu.

Lipsko ovšem nechce prodávat. Vedení se vyjádřilo v tom smyslu, že nechtějí pustit žádného hráče ze základní kostry týmu. Na druhou stranu suma ve výši 50 miliónů liber by se jen těžko odmítala...

Michal Čermák / goal.com, skysports.com, fotbalportal.cz