Premier League - Antoine Griezmann: Že jsem souhlasil s odchodem a přestupem do Manchesteru United? Jsou jen lži

Dnes 07:37 - Podle mnohých už je celý transfer na spadnutí. Antoine Griezmann, jeden z nejlepších fotbalistů současnosti, má přestoupit z Atlética Madrid do Manchesteru United. Některá média už dokonce přinesla zprávy o tom, že sám francouzský útočník s odchodem z Madridu souhlasil. Ten to však nyní vyvrací a označil tyto zvěsti za nepravé.

Griezmann je delší dobu spojován s Manchesterem United. Po skončení sezóny samozřejmě tyto zvěsti zesílily. Navíc celé věci mělo pomoci to, že Red Devils vyhráli Evropskou ligu, díky čemuž si v příští sezóně zahrají Ligu mistrů. Podle některých to byla jedna z hlavních podmínek Griezmanna, aby skutečně přestoupil na Old Trafford.

Některá média během tohoto týdne přinesla zprávy o tom, že Antoine Griezmann měl údajně souhlasit s odchodem z Atlética Madrid a potvrdit, že Anglie je jedna z možností.

V pátek večer ale Antoine Griezmann tyto zprávy na svém twitterovém účtu dementoval. I když přiznává, že se o své budoucnosti ještě nerozhodl.

„Všechny zvěsti jsou neopodstatněné. Jsem stále Colchonero. O svém dalším směru a další cestě budu nejprve diskutovat se svým sportovním poradcem.“

Antoine Griezmann nastřílel v uplynulé sezóně za Atlético 26 branek v 53 zápasech. Ve své stávající smlouvě má výstupní klauzuli ve výši 100 miliónů eur. Měl by být na vrcholu nákupního seznamu Josého Mourinha.

