Premier League - Butland se po roce vrací do reprezentace, na Rooneyho se v nominaci nedostalo

Dnes 17:07 - Jack Butland, brankář Stoke City, je znovu povolán do reprezentačního týmu. Poté co doléčil dlouhodobá zranění, tak může čtyřiadvacetiletý gólman zasáhnout do zápasů anglické reprezentace, ve kterých se Albion utká se v rámci kvalifikace o mistrovství světa utká se Skotskem a v přátelském duchu s Francií. Kdo bude z těchto zápasů naopak vynechán, je Wayne Rooney.

Jack Butland si vážné zranění přivodil právě v dresu anglické reprezentace. V březnu roku 2016 si při přátelském zápase s Německem způsobil zranění kotníku, kvůli kterému celý rok nehrál. Do brány Stoke se Butland vrátil před několika týdny a v pěti odchytaných zápasech udržel dvakrát čisté konto.

Brankář Stoke je rekordmanem mezi anglickými brankáři. Stal se totiž nejmladším brankářem reprezentace Albionu, v době jeho debutu na mezinárodní scéně mu bylo teprve devatenáct let. Anglie v přátelském utkání zvítězila v roce 2012 nad Itálií 2:1.

V plánech reprezentačního kouče Garetha Southgatea naopak není místo pro Wanyea Rooneyho. V uplynulém finále Evropské ligy, ve kterém Manchester porazil Ajax Amsterodam 2:0, se Rooney dostal na hřiště až v devadesáté minutě. Právě klesající herní vytížení bylo jedním z důvodů, proč Southgate jednatřicetiletého útočníka nepovolal.

Wanye Rooney je s 53 góly historicky nejlepším střelcem anglické reprezentace, v Manchester United ale nedostával na úkor Zlatana Ibrahimoviće a Marcuse Rashforda tolik prostoru a je otázkou, zda v Manchesteru zůstane i v příští sezoně.

Útok Anglie se bez Rooneyho bude skládat například z Jermaina Defoea, který i ve čtyřiatřiceti letech vybočoval z kádru sestupujícího Sunderlandu. V letošní sezoně nastřílel patnáct gólů, což je více než polovina všech vstřelených branek Sunderlandu (29).

Brankáři: Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City, Turín), Tom Heaton (Burnley)

Obránci: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham United), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Záložníci: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)

Útočníci: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City).

Ondřej Pražák / skysports.com