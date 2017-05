Premier League - Finále FA Cupu: Bude to pro Wengera rozlučka s Arsenalem? Získá Chelsea double?

© thehospitalitybroker.com, fotbalportal.cz - Blues vs. Gunners – finále FA Cupu

1 Líbilo se

Dnes 15:45 - V sobotu vpodvečer vyběhnou na trávník ve Wembley týmy Arsenalu a Chelsea, aby se popasovaly o trofej pro vítěze letošního ročník FA Cupu. Chelsea může získat double, protože se stala mistrem Premier League. To Arsenal může mít vítězství jen slabou náplastí na páté místo v lize. Mohl by to ovšem být poslední soutěžní zápas Arséna Wengera na lavičce Gunners.

Arsenal - Chelsea

Sobota 27. května, 18.30, Wembley

V obou ligových zápasech uplynulé sezóny Premier League zvítězil domácí celek. Na Emirates Stadium se nejprve radovali z výhry 3:0 Kanonýři, kteří tím paradoxně nastartovali Blues k titulu. Na Stamford Bridge pak triumfovala Chelsea 3:1.

Arsenal mocně finišoval. Z posledních pěti ligových kol posbíral maximální počet 15 bodů, ale ani to nestačilo na to, aby nakonec pronikl do TOP4. Zůstal na páté příčce a Liga mistrů se ho v příští sezóně týkat nebude. Zahraje si pouze Evropskou ligu. Sezónu by ale rád zakončil ziskem trofeje. Pokud se jim podaří finále proti Chelsea vyhrát, osamostatní se na prvním místě v počtu získaných FA Cupů. Nyní jich mají na kontě 12, stejně jako má Manchester United. Naposledy jej vyhráli předloni. Na cestě do letošního finále porazili Preston, Southampton, Sutton, Lincoln City a Manchester City. Za posledních 25 let hráli Kanonýři finále FA Cupu sedmkrát a jen jednou prohráli, v roce 2001 s Liverpoolem. Do hry nezasáhne zraněný Gabriel. Hrát nebude ani Koscielny, který byl vyloučen v posledním ligovém utkání proti Evertonu.

(zdroj: whoscored.com)

Chelsea si dokráčela pro ligový primát a teď zkompletovat double. I ona posledních 5 ligových duelů vyhrála. Sezónu zakončila jubilejní třicátou výhrou, což se v historii Premier League v jedné sezóně ještě nikomu nepovedlo. Antonio Conte slyší chválu ze všech stran. Je takřka stoprocentně jisté, že v klubu nadále zůstane. Pokud se nestane něco neočekávaného. Blues vyhráli FA Cup sedmkrát. Naposledy se jim to poštěstilo v roce2012. Na pouti do finále odklidila Peterborough, Brentford, Wolverhampton, Manchester United a Tottenham. Mistrovský celek je znovu takřka kompletní. Otazník visí jen nad startem Loftus-Cheeka.

Absence:

Arsenal: Gabriel (zranění), Mustafi, Cazorla, Gibbs (všichni nejistý start), Koscielny (suspendován)

Chelsea: Loftus-Cheek (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Holding, Mustafi, Mertesacker - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Monreal - Özil, Sánchez - Welbeck

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Terry - Moses, Kanté, Matič, Alonso - Willian, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 1:2 po prodl.

(zdroj: skysports.com)

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / facup.com, skysports.com, fourfourtwo.com, goal.com, youtube.com, fotbalportal.cz