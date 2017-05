Premier League - První velký přestup? Bernardo Silva přistál na manchesterském letišti

© desportoaominuto.pt - Bernardo Silva

2 Líbilo se

Dnes 11:58 - Zdá se, že jedna polovina Manchesteru roztáčí přestupový kolotoč ještě před koncem května. Ve čtvrtek večer měl do Manchesteru přiletět Bernardo Silva, záložník Monaka. Podle všeho by měl jednat o letním přestupu do modré části průmyslového města, tedy do Manchesteru City.

Bernardo Silva, dvaadvacetiletý portugalský záložník, byl součástí monackého překvapení. Týmu, který vyhrál francouzskou ligu a udivoval pohledným fotbalem v Lize mistrů, ve které se Monako dostalo až do semifinále.

Sám Bernardo Silva se na výsledcích Monaka podílel jedenácti góly a dvanácti asistencemi ve všech soutěžích. Není proto divu, že po něm pokukují přední evropské týmy. Mezi zájemci jsou i oba manchesterské kluby, ale o krok napřed podle všeho Pep Guardiola. Silva měl ve čtvrtek večer přistát na manchesterském letišti, aby podstoupil zdravotní prohlídku a dojednal angažmá v týmu Citizens. Přestupová částka by se mohla pohybovat v hodnotě 60 milionů liber.

Na spadnutí je tak první velký přestup, a to navzdory tomu, že Manchester City v uplynulém ročníku trápila spíše defenziva. V útoku má Guardiola k dispozici řadu kvalitních a talentovaných hráčů - Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling, Leroy Sané, Sergio Agüero, Gabriel Jesus. Pokud se mezi tyto hráče přiřadí ještě Bernardo Silva, čekají v příští sezoně Guardiolu příjemné starosti, jak poskládat ofenzivní linii svého týmu.

Ondřej Pražák / dailymail.co.uk