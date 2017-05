Premier League - Když Rooney zůstane, budu moc šťastný. Je pro Manchester velmi důležitý, tvrdí José Mourinho

Wazzu by som si rozhodne ponechal. Keď u nás v pokročilom veku mohli hrať Scholes s Giggsom mohol by aj on, ale musí riadne zabrať a na tréningu ukázať, že je to stále v ňom. Možno stratil sebavedomie na to robiť veľké veci, ale určite nestratil tie schopnosti.