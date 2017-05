Premier League - Kontroverzní Barton po trestu za sázky končí v Burnley

© Daily Express - Joey Barton

Dnes 15:05 - Kontroverzní záložník Joey Barton necelý měsíc poté, co dostal osmnáctiměsíční zákaz působení ve fotbale kvůli nedovolenému sázení, opouští Burnley. Šestnáctý tým uplynulé sezony Premier League se čtyřiatřicetiletým hráčem ukončil smlouvu, která měla vypršet 30. června.

Barton se vrátil do Burnley, jemuž v předminulé sezoně pomohl k postupu do Premier League, na přelomu roku po angažmá v Glasgow Rangers. Na jaře odehrál 18 soutěžních zápasů s bilancí jedné vstřelené branky.

"Joey nás opouští ze zřejmých důvodů. Byl opět velkou součástí toho, co jsme dosáhli v této sezoně. Stejně jako všem ostatním, co v létě odcházejí, mu přejeme jen to dobré," prohlásil na klubovém webu trenér Burnley Sean Dyche.

Podle vyjádření anglické Fotbalové asociace vsadil vloni Barton od 26. března do 13. května 1260 tiketů na výsledky zápasů, postupy a další detaily fotbalových zápasů. Kontroverzní hráč porušení pravidel přiznal a oznámil, že se léčí ze závislosti na hazardních hrách. Výše trestu je ale podle něj likvidační a považuje ji za nucené ukončení profesionální kariéry.

Záložník s jedním startem za anglickou reprezentaci má za sebou celou řadu nejrůznějších prohřešků a skandálů. Nechvalně proslul potyčkami, na půl roku musel do vězení a bývalému spoluhráči típl cigaretu o tvář.

