Premier League - Finále FA Cupu není o mně. Soustředím se jen na zápas, ne na svou budoucnost, říká Arséne Wenger

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 14:43 - V sobotu je na programu finále FA Cupu, ve kterém se poměří Arsenal a Chelsea. Bude to poslední utkání Arséna Wengera na lavičce Gunners? To zatím nikdo neví. Francouzský manažer tvrdí, že tento duel nebude o něm. Na svou budoucnost nyní nemyslí. Jediné, co jej teď zajímá, je to, aby dovedl Kanonýry k trofeji, kterou si dle jeho slov zaslouží.

Na konci sezóny vyprší Arsénu Wengerovi stávající smlouva s Arsenalem. Zatím se stále nerozhodl o své budoucnosti. I proto může být sobotní finále FA Cupu proti Chelsea jeho posledním soutěžním utkáním, ve kterém povede Gunners jako hlavní manažer.

Poprvé během jeho dvacetiletého působení se Arsenal nedostal do TOP4 a v příští sezóně si nezahraje Ligu mistrů. Fanoušci proti Wengerovi protestují a žádají jeho konec.

Samotný francouzský kormidelník londýnského klubu je ovšem před sobotním finále v klidu.

„Tohle nebude můj poslední zápas, protože budu pokračovat bez ohledu na to, co se ve fotbale stane.“

„A jestli to bude můj poslední zápas na lavičce Arsenalu? Nevím. Jediné, co teď chci a co mě zajímá, je vyhrát další utkání.“

„Miluji vítězství a pro svůj klub chci jen to nejlepší. To je všechno, co mě zajímá. Není to o mně.“

„Chci jen vyhrát trofej. Myslím si, že tým hraje dobře, a mohl by tak korunovat skvělou práci, kterou za poslední dva měsíce odvádí.“

„Dávají do toho opravdu hodně sil a teď skutečně chtějí vyhrát trofej.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz