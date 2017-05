© sportskeeda.com - Iker Casillas

Dnes 14:28 - Iker Casillas, jeden z nejlepších brankářů historie, potvrzuje i v šestatřiceti letech své kvality. Nyní se zdá, že o jeho služby projevuje zájem jeden z klubů anglické Premier League. Oním uchazečem má být Liverpool, Jürgen Klopp tak pravděpodobně stále není s obsazením postu brankáře plně spokojen.

Minulé léto představil Liverpool novou brankářskou posilu. Za šest milionů eur přišel na Anfield Loris Karius, třiadvacetiletý německý gólman, který předtím působil v Mohuči. V jejím dresu v sezoně 2015/16 odchytal 34 zápasů, ve kterých inkasoval 42 góly a udržel devět čistých kont. V Liverpoolu si nicméně takto stabilní pozici nevybudoval. Ze začátku sezony sice Karius nastupoval do ligových zápasů, ale později byl vytlačen Simonem Mignoletem. V Premier League Loris Karius odchytal pouze deset utkání a Klopp jej využíval spíše pro pohárová utkání.

Rok po Kariusově příchodu se Liverpool údajně znovu poohlíží po novém brankáři. Podle španělského deníku AS mají Reds zájem o služby zkušeného Ikera Casillase. Podle tohoto deníku mají o někdejší stabilní jedničku Realu Madrid zájem i jiné kluby, převážně katarské a čínské.

Casillasova smlouva v portugalským Portu sice trvá do roku 2018, v hledáčku Liverpoolu by mohl být i vzhledem k jeho zkušenostem z Ligy mistrů. V této prestižní soutěži nastoupil Iker Casillas do 175 zápasů. Pro Liverpool, kterého před případnou skupinovou fází čeká ještě poslední před kolo, by tak mohl být relevantní posilou.

V Portugalsku si Casillas vede výborně. Ve 43 zápasech inkasoval pouze 23krát a 23krát udržel čisté konto. Otázkou je, jak by Casillas zvládl přechod do anglické Premier League, se kterou žádnou zkušenost nemá.

