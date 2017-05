Premier League - Zázračný Youri Tielemans odmítl United i Citizens. Kam nakonec zamíří?

© yeswecrann.co.za - Youri Tielemans

Dnes 19:26 - Belgický záložník Youri Tielemans je považován za jednoho z nejtalentovanějších hráčů světa a nyní se proto rozhodl udělat další krok a ve 20 letech odejít z Anderlechtu za hranice. Přestože měl na stole nabídku Manchesteru City a zájem měl údajně i jeho městský konkurent Manchester United, dohodl se nakonec s francouzským Monakem.

O dvacetiletého belgického reprezentanta, který v letošní sezóně nastřílel 13 gólů v 37 ligových zápasech, jevilo zájem hned několik předních evropských klubů, mezi kterými byly i oba manchesterské velkokluby.



Tielemans, jenž do velkého fotbalu poprvé nakoukl už v 16 letech, ale dal přednost francouzskému šampionovi Monaku, kde ještě tento týden podstoupí lékařskou prohlídku.



Informaci již potvrdil i sportovní ředitel Anderlechtu Herman van Holsbeeck, jenž pro belgický deník Nieuwsblad řekl: „Přestupová částka bude 21 milionů liber plus bonusy.“



„Lékařské testy jsou naplánovány na úterý nebo středu. Monako bude pro Youriho ideálním klubem. Youri chtěl moc jít do klubu, kde s ním bude trenér počítat.“



„V minulé sezóně mi řekl, že nechce jít do Manchesteru, protože by tam prý byl jen dalším hráčem do počtu.“

