Premier League - Mourinho chybuje, co se týče pozice Pogby, tvrdí Thierry Henry

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pogba a Henry

0 Líbilo se

Dnes 16:59 - Bývalý záložník Juventusu se po svém návratu do Manchesteru United snaží o konzistentní dobré výkony. Podle Thierryho Henryho nenastupuje Paul Pogba na té nejlepší možné pozici, což je velký problém. Francouzská legenda Arsenalu se domnívá, že José Mouriho dělá velkou chybu. Na druhou stranu věří, že jeho krajan bude v příští sezóně předvádět mnohem lepší výkony.

Paul Pogba stál Manchester United 89,3 miliónu liber. Od nejdražšího fotbalisty světa očekáváte i odpovídají výkony. A to hned v první sezóně. Vždyť v Anglii už francouzský záložník působil, i když nutno dodat, že Premier League si nestihl dostatečně osahat.

Ve 24 letech potřebuje podporu. Jeho výkony v drese United nebyly vždy ideální. Thierry Henry, Pogbův krajan, si toho je vědom. Velký problém vidí v tom, na jaké místo jej José Mourinho nasazuje.

„Paul Pogba to bude mít vždy těžké. Není využíván na pozici, na které by měl hrát. Není to defenzivní záložník. Měl by hrát výše, nebo více vlevo.“

„Když jej nechápe hrát hlouběji, nedostanete z něj to nejlepší. Když za vás zaplatí tolik, co za Pogbu, bude se o vás stále mluvit. Mohlo by pro něj být lepší, kdyby v létě přišel někdo, kdo by stál víc než Pogba. Pak by lidé Pogbu nechali být.“

„Myslím si, že druhá sezóna bude lepší. Nabídne toho víc.“

Manchester United skončil v Premier League až šestý. I přesto si může zajistit místo v základní skupině Ligy mistrů, když ve středu vyhraje Evropskou ligu.

„Baví fotbalem? Je hezké se na ně koukat? Na konci sezóny mohou být vítězi EFL Cupu a Evropské ligy. Tím si vybojují účast v Lize mistrů a bude to úspěšná sezóna.“

„Ať už máte Josého Mourinha rádi, nebo ne, bude to úspěšná sezóna.“

Thierry Henry se pak vyjádřil i k situaci okolo Wayna Rooneyho.

„Každý by rád viděl, jak Wayne Rooney ukončí kariéru v Manchesteru United, ale pochybuji o tom. Myslím si, že bude muset odejít. Když máte hráče, jakým je Rooney, a on nehraje, tak potom jaký to má smysl? Pokud není součástí základní sestavy, měl by odejít. Přesně to řekl John Terry o svém konci v Chelsea.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz