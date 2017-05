Premier League - Philippe Coutinho: Zůstávám věrný Liverpoolu. V Realu, v Barceloně, v Bayernu…bych byl jen další z řady

© skysports.com, fotbalportal.cz - Coutinho zůstane v Liverpoolu

Dnes 14:47 - I v této sezóně zářil a patřil k nejlepším hráčům Liverpoolu. I díky Coutinhovi Reds vybojovali v Premier League čtvrtou pozici a mohou se těšit na předkolo Ligy mistrů. Brazilský reprezentant navíc uklidnil všechny fanoušky, když je ubezpečil o tom, že zůstává na Anfieldu a nehodlá nikam odcházet. Chce s Liverpoolem dokázat velké věci.

Mluvilo se o velkém zájmu Barcelony. Ve hře byly i další věhlasné kluby. Jenomže Philippe Coutinho během ledna podepsal s Liverpoolem novou vylepšenou pětiletou smlouvu a nemíní nikam odcházet.

Klubu z města na řece Mersey se podařilo v ligové tabulce skončit na čtvrtém místě před Arsenalem a Manchesterem United, a zahraje si tak čtvrté předkolo Ligy mistrů.

Čtyřiadvacetiletý Coutinho odmítl poslední zvěsti o tom, že by měl v létě změnit působiště.

„Setrvejte tady a skončíte tady tím, že vám vybudují sochu na vaši počest.“

„Jděte jinam, do Barcelony, do Bayernu Mnichov, do Realu Madrid...a budete jen dalším z řady. Tady můžete být něco víc.“

„Mám s Liverpoolem dlouhodobou smlouvu. Spekulace jsou jen pro novináře.“

Jak Coutinho hodnotí nedávno skončenou sezónu?

„Začali jsme tuto sezónu velmi dobře, ale pak, někde uprostřed, se naše výkony snížily. Pak jsme se vrátili a skončili na velmi dobré místě. Celý tým hraje dobře. Nedělní vítězství bylo velmi důležité. V další sezóně nás čeká Liga mistrů.“

