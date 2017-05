Premier League - Legendární Alex Ferguson zhodnotil přední týmy Premier League a jejich manažery

© iforsports.com - Sir Alex Ferguson

1 Líbilo se

Dnes 14:31 - Sir Alex Ferguson se stal váženým trenérem a živoucí legendou již během dvacet sedm let trvajícího působení na lavičce Manchesteru United. Respekt vůči Fergusonově osobě neopadl ani poté, co završil svoji úspěšnou kariéru. Nyní pětasedmdesátiletý legendární manažer vyslovil svůj názor na nynější manažery nejlepších britských klubů.

O José Mourinhovi

Portugalský manažer je od konce Fergusonovy éry třetím manažerem United. „Je to velmi talentovaný manažer, to je bez debat," říká Ferguson.

„Myslím, že Mourinho je pro United správnou volbou. I přes řadu remíz se Manchester prezentoval dobrou hrou, a to i v těch utkáních, která skončila nerozhodně. Kdyby jen šest zápasů skončilo místo remízy výhrou United, bylo by to dvanáct bodů navíc a Manchester by byl v tabulce výš,“ zaspekuloval Ferguson.

„Věřím, že brzy začneme vyhrávat velké trofeje. S Mourinhem jsem stále v kontaktu, podobně jako dříve s Davidem Moyesem nebo Lousem Van Gaalem. Z vedení United byla už za mého působení cítit velká podpora a já věřím, že taková atmosféra pokračuje v klubu dodnes.“

zdroj: skysports.com

O Mauricovi Pochettinovi

„Ve svém týmu má řadu mladých a talentovaných hráčů, kteří jsou velkým příslibem do budoucna. V dlouhodobou práci s mladými hráči jsem věřil po celou svoji trenérskou kariéru.“

„Koncepční a dlouhodobá práce s mladými hráči má dvě výhody. Za prvé si vás tito hráči zapamatují jako toho trenéra, který jim jako první dal šanci proniknout do velkého fotbalu. S tím se pojí i druhá výhoda. Díky vzájemné důvěře a hluboké spolupráci se mezi trenérem a hráčem vytvoří loajalita, která trvá do konce života. S mladými hráči, se kterými jsem pracoval já, jsem v úzkém kontaktu dodnes.“

„Nemyslím si, že krátkodobá práce s hráči funguje. Samozřejmě jsou zde týmy, které si mohou dovolit neustále kupovat nové hráče a být úspěšné. Z obecného hlediska a delšího časového horizontu si ale nemyslím, že je to správný krok. Na práci Tottenhamu vidím, že se vydávají právě cestou dlouhodobě a intenzivní práce s mladými hráči. Vidím, že budují velký tým.“

zdroj: skysports.com

O Arsénu Wengerovi

„V poslední době je až pod směšně velkým tlakem. Jako by si fanoušci neuvědomovali, jak velkou práci v Arsenalu odvedl. Nejvíce na něm obdivuji to, s jakým klidem současnou situaci zvládá. Kritika se na něj v posledních měsících snáší ze všech stran, ale on zůstává klidný, ani jednou neztratil nervy. Prokázal určitou dávku tvrdohlavosti i odhodlání. Právě to je na něm speciální a já pochybuji, že Arsenal najde druhého manažera jako je Arséne.“

„Zbavit se manažera je jednoduché, ale kým jej nahradit? Za kterým dnešním manažerem byste šli, aby vedl klub tou správnou cestou v příštích dvaceti letech? Arséna je mi opravdu líto, protože jsem si vědom jeho kvalit. Myslím, že celou situaci zvládá, nepanikaří. Nemyslím si, že by se našli podobní manažeři jako on.“

„Věřím, že dlouhodobá manažerská práce z fotbalu nezmizí. To stabilita, kterou Arséne Wenger přinesl do Arsenalu, Brian Clough do Nottinghamu a já do Manchesteru, přináší úspěchy. Neustálé vyměňování manažerů žádnému klubu slávu nezajistí.“

zdroj: skysports.com

O Antonio Conteovi

„Je fantastický, v každém zápase vidíte jeho energii. On je případ, kdy se entuziasmus manažera zrcadlí ve výkonu celého mužstva. Chelsea se tyčila na úplném vrcholu Premier League dlouhou dobu. Přestože v úvodu sezony Conte prohrál s Arsenalem i Liverpoolem, tak dokázal celý tým zvednout a první místo již neopustil.“

zdroj: skysports.com

O Liverpoolu a Manchesteru City

„Oba týmy vždy představovaly hrozbu, ale jako manažer Manchesteru United musíte čelit velkým výzvám, jinak byste si nezasloužili privilegium trénovat tak velký klub. Když Arsenal začal zvyšovat své ambice, když Chelsea začala zvyšovat své ambice, vždycky jsme na to reagovali. Přijali jsme výzvu rozšiřující se konkurence a díky kvalitním hráčům jsme byli úspěšní.“

„Přesně takový musí být i dnešní Manchester United - nebát se výzev, přijímat je a zvládat je. Jedině tak bude světovým týmem.“

Ondřej Pražák / skysports.com