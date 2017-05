Premier League - Balague: Griezmann má o přestup do Manchesteru United zájem v případě, že se dostane do Ligy mistrů

© skysports.com, fotbalportal.cz - Odejde Griezmann do Manchesteru?

0 Líbilo se

Dnes 14:28 - Zítra se rozhodne o novém držiteli trofeje pro vítěze Evropské ligy. Může to mít daleko větší rozměr. Guillem Balague, expert na španělský fotbal, se domnívá, že pokud zvítězí Manchester United, a dostane se tak do příštího ročníku Ligy mistrů, bude to velké lákadlo pro Antoina Griezmanna. Dle jeho názoru bude francouzský útočník Atlética uvažovat o přestupu jen při záruce Champions League.

Po šestém místě v Premier League ještě může José Mourinho svou první sezónu na lavičce Manchesteru United zachránit. Jeho tým totiž zítra ve Stockholmu hraje finále Evropské ligy proti Ajaxu. Vítěz si zajistí vstupenku do základní skupiny příštího ročníku Ligy mistrů.

Účast v nejprestižnější klubové soutěži světa je samozřejmě pro všechny hráče velké lákadlo. Manchesteru by to znatelně ulehčilo roli při vyjednávání s novými potenciálními posilami.

Na vrcholu nákupního seznamu má být Antoine Griezmann z Atlética Madrid. Ten v pondělí oznámil, že šanci na přestup do Manchesteru United vidí na 6 z 10, šanci na setrvání v Atléticu pak na 7 z 10. Dle svých vlastních slov se rozhodne během následujících dvou týdnů.

Guillem Balague, expert na španělský fotbal, má jasno.

„Myslím si, že pokud Manchester United uhraje Ligu mistrů, pak se k nim Antoine Griezmann připojí. Manchester United je ochoten zaplatit jeho výstupní klauzuli ve výši 100 miliónů euro.“

„Vidím Manchester United, alespoň ve střednědobém horizontu, jako možného vítěze Premier League i Ligy mistrů. Vzhledem k penězům, které jsou ochotni utratit za nové hráče.“

„Griezmann zřejmě jen tak neplácal, když v rozhovoru pro francouzskou televizi uvedl, že vidí šanci na svůj přestup do Manchesteru na 6 z 10.“

„Toto číslo ale není vyšší než 6, protože čeká na to, zda se dostanou do Ligy mistrů.“

„Pokud se tak nestane, bude o tom stále přemýšlet. Možná to bude znamenat, že Atlético, které mu chystá novou smlouvu, zpanikaří a vysype na stůl více peněz.“

„Očekávám, že bude volit mezi novým kontraktem v Atléticu a přestupem do Manchesteru United.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz