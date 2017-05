Premier League - Co Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United a Tottenham potřebují, aby mohly soupeřit s Chelsea?

© whysayanything.com, fotbalportal.cz - Co potřebují Gunners, Citizens, United, Spurs a Reds, aby soupeřili s Chelsea?

Dnes 18:06 - Všem vypálila rybník. Před sezónou se s ní příliš nepočítalo. Ano, Chelsea měla bojovat o návrat do TOP4, ale titul? Pod Contem v jeho premiérové sezóně v Anglii? Bez výrazných posil? A přece se to londýnskému klubu povedlo. Co musí jeho konkurenti v příštím ročníku změnit, aby se Blues nepodařilo obhájit pozici nejlepšího anglického týmu?

Chelsea vyhrála titul. V příští sezóně bude chtít prorazit i v Lize mistrů. A samozřejmě bude chtít titul obhájit. To samo o sobě bude velmi těžké. Naposledy se o v Anglii povedlo Manchesteru United v roce 2009.

Conteho celek přemohl všechny své konkurenty včetně těch největších klubů. Co Tottenham, Manchester City, Liverpool, Arsenal a Manchester United potřebují, aby Chelsea obhajobu překazily? Na to se podíval Paul Merson, jeden z expertů SkySports.

Arsenal

„Pokud Arséne Wenger zůstane v Arsenalu, nevidím to s možností jít na vrchol reálně. Myslím si, že Wenger už takticky ztrácí. Někdy prostě musíte vsadit na jiného koně. Mourinho mění místa, ujistí se, že takto zkrátka neprorazí. Takovou hru Arséne Wenger nehraje. Hraje hru: „Vy máte náboj, my máme náboj. Lepší tým vyhraje.“ To už ale nefunguje.“

„Ano, je to v pořádku, když máte v týmu Henryho, Bergkampa, Pirese, Overmarse, Petita, Sola Campbella, Vieiru, Laurena...pak je to dobré. Ale ne s tímto týmem, co má k dispozici nyní.“

„Takticky to není dobré. Dle mého názoru musí koupit 4-5 hráčů.“

„Nemyslím si, že budou k Evropské lize vzhlížet s respektem, jak to dělá José Mourinho. Wenger nechce postavit svůj nejlepší tým v takovéto soutěži. Tady není žádná šance. Je to příležitost pro mladé hráče. Ostatní hráči budou hrát jen jednou týdně Premier League.“

„Myslím si, že Petr Čech je skvělý, je to světová extratřída, ale už pomalu spěje ke konci kariéry. Také potřebují nějakého středního záložníka, středního útočníka a dalšího záložníka. To by měla být páteř týmu. Pokud potřebujete tohle všechno, je těžké se rychle dostat mezi nejlepší.“

Liverpool

„Ze všeho nejdříve potřebují krajního obránce. Domnívám se, že James Milner je výborný, ale už není dost dobrý pro Ligu mistrů.“

„Myslím si, že potřebují i dalšího obránce. Možná se vrátí Sakho, který předváděl v Crystal Palace skvělé výkony. Pak podle mého názoru potřebují i nějakého středního útočníka. Někoho, kdo bude fyzicky zdatný a podrží míč. Měl by být takovým ústředním bodem. Mají talentované hráče, ale někoho takového potřebují.“

Manchester City

„Podle mě bude muset manažer změnit styl, který teď praktikuje. Nemyslím si, že můžete jít do každého zápasu s tím, abyste hráli přes krajní obránce, kteří hodně útočí.“

„Každou chvíli to vypadá, že na mužstvo je pak velký tlak. Nevidím je jako favority pro příští sezónu. Myslím si, že potřebují tři obránce, brankáře, který nebude levný, a středního záložníka, jenž umí podržet míč.“

„Nemyslím, že by se měl Pep přizpůsobit svým hráčům. Spíše naopak. Ale na druhou stranu se domnívám, že by se měl více přizpůsobit Premier League.“

„Když jste ve Španělsku v Realu Madrid nebo v Barceloně a v Německu v Bayernu, každý tým, který s vámi hraje, chce ten zápas jen přežít a soustředí se už na další utkání. V Anglii to tak není. Každý duel je těžký. To si musí Guardiola uvědomit.“

Manchester United

„Lidé mluví o tom, že José Mourinho odvádí s tímto týmem dostatečnou práci. Pro mě je to pro příští sezónu číslo jedna. Věděl jsem, že letos s tím bude Paul Pogba ještě bojovat. A opravdu si nemyslím, že mohli vyhrát titul, když každý týden budou nastupovat na hrotu se Zlatanem Ibrahimovičem.“

„Ne v jeho věku. Nechápejte mě špatně, byl skvělý, ale nemá tempo, které jako útočník v Premier League v roce 2017 potřebujete.“

„Ibrahimovič byl úspěšný, tým ne. To není dobře. Chcete, aby bylo mužstvo úspěšné. Aby každý z hráčů hrál na 7-8 z 10. Potřebujete tým.“

„Myslím si, že Henrik Mchitarjan by měl dostat volnost, hrát na volné pozici. Je jedním z nejlepších hráčů Premier League. Když ten chlapec dostane svobodu, bude moci ukázat, jak dobrý je. Nemyslím si ovšem, že by mu José Mourinho tu důvěru dal.“

„Je důležité, aby José Mourinho kupoval hráče, kteří už jsou osvědčení a tuto ligu znají.“

Tottenham

„Pokud Tottenham v příštích dvou sezónách nic nevyhraje, měl by si začít dělat starosti. Velmi důležitý bude pro Tottenham už červen. Zásadní totiž bude už los příštího ročníku Premier League.“

„Jistě chtějí ve Wembley ze začátku přivítat nějaké slabší týmy, aby si vybudovali důvěru. Nechtějí, aby v úvodních pěti domácích utkáních nastoupili proti Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Manchesteru United, Manchesteru City...“

„Pokud jde o udržení klíčových hráčů, bude to stát peníze. Kyle Walker by mohl odejít do Manchesteru City. Tottenham nebude schopen nabídnout svým hráčům tolik, co Manchester United a Manchester City.“

„Tottenham byl jediným týmem, který do uplynulé sezóny vstupoval s mužstvem, které bylo vybudováno již dříve. Manchester United, Arsenal, Manchester City...ti všichni potřebují nové hráče. Tottenham už je připraven.“

„Pokud kupujete hráče za 30-40 miliónů liber, chcete, aby seděl na lavičce? To se stalo Vincentu Janssenovi. Toho koupili Spurs loni a on sotva nastoupil. Budou potřebovat náhradu za Kanea. I kdyby neodešel, může se zranit. To je teď pro Tottenham problém. Když kupujete hráče, chcete, aby byl lepší než ti, které máte v týmu. Ale v současné době jich není mnoho.“

