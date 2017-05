© fotbalportal.cz - Jürgen Klopp

Dnes 17:42 - Teprve poslední ligové utkání rozhodlo o tom, že Liverpool dostane šanci objevit se po letech v Lize mistrů. Díky nedělní výhře nad Middlesbrough skončili Reds čtvrtí, což znamená účast v posledním předkole prestižní soutěže. Podle Jürgena Kloppa Liverpool do Ligy mistrů neodmyslitelně patří.

„Pro mě je Liga mistrů vrcholem všech soutěží a Liverpool potřebuje, aby se do Ligy mistrů dostával pravidelně. Potřebujeme se posunout a krokem vpřed by bylo i to, kdybychom se mohli pravidelně měřit s těmi nejlepšími evropskými kluby, protože my jsme jedním z nich,“ řekl Jürgen Klopp.

V letošní sezoně neměl Kloppův Liverpool problémy s velkými soupeři - ze zápasů s nejlepšími týmy Premier League odešli Reds neporaženi. Právě to by mohlo být příslibem pro účast v Lize mistrů, ve které, pokud se do ní dostane, nečeká Liverpool snadná cesta.

„Ještě sice nemůžu říct, že jsme tam, protože nás čeká poslední kolo kvalifikace, ale můžu říct, že se těšíme a jsme velice nabuzení. Budeme velmi silní, chceme se poprat o účast ve skupinové fázi. V posledních deseti letech nebyl Liverpool v Lize mistrů příliš často. Jednou před třemi lety, myslím. Musíme udělat vše pro to, aby se to změnilo.“

Naposledy se Liverpool probojoval do skupinové fáze Ligy mistrů skutečně v sezoně 2014/15. Tehdy však nepostoupil ze skupiny, kde po jediné výhře, dvou remízách a třech prohrách skončil za postupujícím Realem Madrid a švýcarskou Basilejí. Za zády nechal Liverpool pouze bulharský Ludogorec Razgrad, se kterým jednou remizoval a jednou zvítězil.

„Sedmdesát šest bodů je vynikající výsledek. Je to dobrý základ, letos jsme se toho hodně naučili o sobě samých, což nám pomůže v příští sezoně,“ zhodnotil Klopp působení Liverpoolu v Premier League.

„Po konci sezony jsou všichni unavení, ale já, neříkejte to prosím hráčům, bych mohl začít znovu pracovat hned zítra, protože se nemůžu dočkat, co předvedeme v další sezoně,“ doplnil Klopp.

Ondřej Pražák / skysports.com