Premier League - Nejmladší debutant za posledních 60 let: Angel Gomes nastoupil za Manchester United v 16 letech. Sen se stal skutečností, říká

© skysports.com, fotbalportal.cz - Angel Gomes

2 Líbilo se

Dnes 08:08 - José Mourinho avizoval, že v posledním ligovém utkání proti Crystal Palace nasadí hodně kombinovanou sestavu, ve které budou dominovat mladíci. Důvod je jasný, vše směřuje ke středečnímu finále Evropské ligy. Na poslední dvě minuty naskočil do hry Angel Gomes, kterému je pouhých 16 let. Stal se nejmladším hráčem, který za United nastoupil za posledních více než 60 let.

Ve věku 16 let a 263 dní přepsal Angel Gomes historii, když v nedělním duelu proti Crystal Palace nahradil v 88. minutě Wayna Rooneyho. Byl tak u vítězství 2:0.

Naposledy nastoupil za první tým Red Devils v soutěžním utkání mladší hráč před více než 60 lety. V roce 1953 debutoval Duncan Edwards ve věku 16 let a 185 dní. Patřil mezi tzv. Busbyho děti. Bohužel byl jeden z těch, kteří zemřeli při leteckém neštěstí v roce 1958.

Angel Gomes byl po zápase samozřejmě nadšený, i když se na hřišti ukázal jen krátkou chvíli.

„Je to splněný sen. Jsem tady od svých šesti let. Pracuju na své cestě vzhůru. Teď se to všechno snoubilo a přišlo to, o čem všichni sní.“

„Chci poděkovat manažerovi za to, že mě vybral na lavičku náhradníků a poslal mě do hry. A chci poděkovat všem zaměstnancům klubu i všem, kteří mi pomáhají.“

„Jsem z Manchesteru. Je to neuvěřitelné.“

Minulý týden byl Angel Gomes vyhlášen nejlepším mládežnickým hráčem Manchesteru United.

„Duncan Edwards byl skvělým hráčem, legendou United. Začal hrát, když byl velmi mladý. Je to čest být po něm nejmladším hráčem Manchesteru.“

„Stalo se to tak rychle. Ve čtvrtek jsem získal cenu, v pátek jsem byl na tréninku, udělal jsem dojem i na sobotním tréninku a byl jsem vybrán mezi náhradníky. Trochu jsem se zahřál a šel na hřiště. Bylo to úžasné.“

Gomes se také stal prvním fotbalistou v Premier League, který se narodil v 21. století.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz, youtube.com