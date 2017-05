Premier League - Wenger: Že budeme bez Ligy mistrů? Arsenal se s tím dokáže finančně vyrovnat

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

Dnes 09:11 - Dnes se rozhodne o tom, zda Arsenal poprvé pod Arsénem Wengerem skončí mimo TOP4. Nemá to ve svých rukou. Musí doufat ve ztrátu Liverpoolu, případně prohru Manchesteru City a svou vysokou výhru nad Evertonem. Manažer Arséne Wenger si je vědom velkého rizika, ale na druhou stranu říká, že to Kanonýři z finančního hlediska bez peněz z Champions League hravě zvládnou.

Do posledního kola jde Arsenal z pátého místa. Na domácím stadionu hostí Everton. Ani výhra mu nemusí stačit. Před ním je o jeden bod Liverpool a o tři body Manchester City na třetí pozici. Účast v Lize mistrů tak Gunners nemají ve svých rukou.

Na stadionu i mimo stadion londýnského klubu stále probíhají protesty proti Arsénu Wengerovi. Fanoušci si žádají jeho konec. Francouzský manažer se ještě o své budoucnosti nerozhodl. Každopádně uvedl, že případná neúčast Arsenalu v Lize mistrů jej určitě finančně nepoloží.

„Umístění v TOP4 v Premier League už nemá takovou finanční váhu jako v minulosti. Protože peníze z televizních práv zásadně vzrostly.“

„Finančně už netrpíte. Nemáte problémy. Je to spíše fakt, že chcete hrát v té nejlepší klubové soutěži na světě. Finančně ne, není to žádná katastrofa.“

Poprvé od roku 2006 půjde Arsenal do posledního kola s tím, že může skončit mimo TOP4. Tehdy mu to nakonec vyšlo, když v posledním kole Tottenham prohrál na půdě West Hamu 2:1 a Gunners díky výhře poskočili na čtvrtou příčku.

Hořká pilulka pak přišla ve finále Ligy mistrů, kdy Arsenal prohrál s Barcelonou.

„V roce 2006 jsme hráli ve finále Ligy mistrů a stále jsme si mysleli, že máme šanci vyhrát Ligu mistrů a hrát ji v další sezóně. Takže jsme neměli až takový strach. Teď je to jiné. Máme menší pravděpodobnost. Soustředíme se na to, co je důležité. To je vyhrát náš zápas.“

„Chceme hrát v nejlepší soutěži, proto chceme do Ligy mistrů. Jsme blízko. Schází nám jen bod. Máme možnost to dokázat. Budeme věřit až do samotného konce.“

Michal Čermák