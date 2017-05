Premier League - Manchester City porazil Arsenal a United v souboji o hvězdu Monaka

© thesun.co.uk - Fabinho

Dnes 20:58 - Manchester City je podle posledních informací velice blízko podpisu hvězdy Monaka Fabinha, o kterého usiloval také jeho městský rival Manchester United a Arsenal. Brazilský defenzivní záložník byl jedním ze stavebních pilířů úspěšného monackého týmu, jenž v letošní sezóně získal titul v Ligue 1 a v Lize mistrů došel až do semifinále.

S informací o Fabinhově blížícím se přestupu na Etihad Stadium přichází barcelonský novinář Gerard Romero, jenž v minulosti jako první ohlásil přesuny Nolita, Leroye Saného a Johna Stonese do Manchesteru City.



Bývalý hráč Realu Madrid by tak mohl být perfektním řešením problémů týmu Pepa Guardioly v záložní řadě a díky svým defenzivním kvalitám, chytré rozehrávce a ofenzivnímu myšlení by si měl rychle získat důvěru španělského kouče.



Brazilský reprezentant, jenž se v Monaku úspěšně přeškolil z pozice pravého beka na post defenzivního záložníka, byl jednou z hvězd týmu Leonarda Jardima, což přilákalo zájem několika předních anglických klubů.



O Fabinhově budoucím působišti už v únoru napověděl hráčův otec, jenž v rozhovoru pro francouzskou TV show j+1 uvedl: „Líbí se nám Manchester United a Mourinhova práce, ale máme slabost pro Manchester City.“



Fabinhův přestup nevyjde Manchester City kvůli jeho smlouvě v Monaku do roku 2021 levně, ačkoli vzhledem k finanční situaci Citizens z posledních let by jeho cena neměla být větším problémem.



Kromě brazilského záložníka se Monako bude obávat ztráty dalších opor úspěšného týmu, velký zájem je především o Thomase Lemara, Kyliana Mbappého, Bernarda Silvu, Tiemoue Bakayoka a Benjamina Mendyho.

