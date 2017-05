Premier League - Změní Arsenal majitele? Miliardář Ališer Usmanov nabídl astronomickou částku

© footballnewshound.com - Alisher Usmanov

Dnes 11:28 - Fanoušci Arsenalu dlouhodobě nejsou spokojeni s výsledky svého týmu a brzy by se mohli dočkat velké změny ve vedení klubu. Uzbecký miliardář Ališer Usmanov totiž poslal nabídku ve výši astronomické 1 miliardy liber na odkup majoritních akcií klubu a nyní se čeká na to, jak na ni zareaguje současný vlastník Stan Kroenke.

Usmanov v současnosti vlastní podíl ve výši 30 procent akcií Arsenalu, dlouhodobě se však netají svým přáním získat majoritní část od amerického businessmana Stana Kroenkeho, jenž se stejně jako manažer Arséne Wenger ocitl v letošní sezóně pod kritikou příznivců Kanonýrů.



Kroenke, jenž společně s Arsenalem vlastní i tým americké NFL Los Angeles Rams, je majoritním akcionářem Arsenalu od roku 2011 a svůj podíl ještě navýšil o pět let později na současných 67,05 procenta akcií.



Usmanov, jehož bohatství se odhaduje na zhruba 11,2 miliardy liber a jenž se netají svou kritikou současného vedení klubu, nedávno vyjádřil své přesvědčení, že by měl Arséne Wenger začít hledat svého nástupce na lavičku Arsenalu.



„Je zapotřebí určité kontinuity,“ prohlásil Usmanov. „To zahrnuje nutnost připravit Wengerova nástupce a já navrhuji, aby ho našel sám Wenger.“



Přestože Kroenke podle informací Financial Times na Usmanovovu nabídku dosud nezareagoval, očekává se, že ji s největší pravděpodobností odmítne.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz