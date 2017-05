Premier League - Citizens? Reds? Gunners? Závěrečné kolo rozhodne o tom, komu z nich zůstane černý Petr a kdo půjde přímo do Ligy mistrů

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Gunners vs. Toffees

1 Líbilo se

Dnes 00:45 - Mistrem je Chelsea, vicemistrem Tottenham. Sestupují Sunderland, Middlesbrough a Hull. Manchester United jistě skončí šestý, Everton sedmý. Z důležitých pozic zbývá v Premier League v posledním kole vyřešit otázku, kdo urve 3. místo, a tím přímý postup do skupiny Ligy mistrů, a kdo bude mít šanci v předkole. Pátou pozici nikdo z tria - Liverpool, Manchester City, Arsenal - nechce.

První místo má zajištěno Chelsea, druhé pak Tottenham. Šestý určitě skončí Manchester United, sedmý Everton. Sestupují Sunderland, Middlesbrough a Hullu. Zbývá rozřešit tajenku na třetím, čtvrtém a pátém místě. Ve hře jsou Manchester City, Liverpool a Arsenal.

3. Manchester City 75 bodů, skóre 75:39

4. Liverpool 73 bodů, skóre 75:42

5. Arsenal 72 bodů, skóre 74:43

Možné varianty

Manchester City

skončí třetí, když...

- vyhraje svůj zápas na půdě Watfordu

- remizuje a Liverpool vyhraje, ale nebude mít lepší skóre než City

- prohraje, Liverpool nevyhraje a Arsenal vyhraje, ale nebude mít lepší skóre než City

skončí čtvrtý, když...

- remizuje, Liverpool vyhraje a bude mít zároveň lepší skóre než City

- prohraje, Liverpool vyhraje a Arsenal vyhraje, ale nebude mít lepší skóre než City

- prohraje, Arsenal vyhraje a bude mít lepší skóre než City a Liverpool nevyhraje

skončí pátý, když...

- prohraje, Liverpool vyhraje, Arsenal vyhraje a bude mít lepší skóre než City

Liverpool

skončí třetí, když...

- vyhraje svůj zápas s Middlesbrough a Manchester City prohraje

- vyhraje, Manchester City remizuje a bude mít horší skóre než Reds

skončí čtvrtý, když...

- vyhraje a Manchester City také vyhraje

- remizuje a Arsenal nevyhraje

- prohraje a Arsenal prohraje

- prohraje, Arsenal remizuje a bude mít horší skóre než Reds

skončí pátý, když...

- remizuje a Arsenal vyhraje

- prohraje a Arsenal vyhraje

- prohraje, Arsenal remizuje a bude mít lepší skóre než Reds

Arsenal

skončí třetí, když...

- vyhraje, Liverpool nevyhraje a Manchester City prohraje a bude mít horší skóre než Gunners

skončí čtvrtý, když...

- vyhraje, Liverpool nevyhraje a Manchester City sice prohraje, ale bude mít lepší skóre

- vyhraje, Liverpool vyhraje, Manchester City prohraje a bude mít horší skóre než Gunners

- vyhraje, Liverpool nevyhraje, Manchester City remizuje

- remizuje, Liverpool prohraje a bude mít horší skóre než Gunners

skončí pátý, když...

- vyhraje, vyhraje Manchester City i Liverpool

- vyhraje, Liverpool vyhraje, Manchester City nevyhraje, ale bude mít lepší skóre než Gunners

- remizuje a Liverpool zároveň prohraje a bude mít lepší skóre než Gunners

Arsenal - Everton

Neděle 21. května, 16.00, Emirates Stadium

Na Emirates Stadium dorazí k poslednímu duelu sezóny Toffees. V polovině prosince zvítězil Everton na domácím poli 2:1. Na půdě Gunners naposledy Everton vyhrál v roce 1996.

Arsenal velmi pravděpodobně zůstane poprvé pod Arsénem Wengerem mimo TOP4. Ovšem na závěr sezóny se dostal do dobré formy. Vyhrál poslední čtyři zápasy v řadě. Porazil Manchester United, Southampton, Stoke a Sunderland. Arséne Wenger však věří, že se ještě stane zázrak. Potřebují zaváhání Manchesteru City i Liverpoolu. Do hry nezasáhnou zranění Cazorla, Oxlade-Chamberlain a Reine Adelaide. Malý otazník visí nad startem Koscielnyho.

Everton jistě zakončí sezónu na sedmém místě ligové tabulky. Na šestý Manchester United ztrácí nedostižných 5 bodů a osmý Southampton má patnáctibodovou propast. V minulém kole porazily Karamelky Watford 1:0. Romelu Lukaku se stále může stát nejlepším střelcem Premier League, ale Harry Kane mu díky svému čtyřgólovému představení proti Leicesteru utekl na 2 góly. Kouč Ronald Koeman nemá k dispozici Bolasieho, Colemana, Moriho, Lennona, McCarthyho, Stekelenburga a také mladíky Calvert-Lewina, Connollyho, Dowella, Kennyho a Lookmana, kteří jsou na mistrovství světa do 20 let.

Absence:

Arsenal: Cazorla, Oxlade-Chamberlain, Reine Adelaide (všichni zranění), Koscielny (nejistý start)

Everton: Bolasie, Coleman, Mori, Lennon, McCarthy, Stekelenburg (všichni zranění), Calvert-Lewin, Connolly, Dowell, Kenny, Lookman (všichni účast na MS do 20 let)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Gibbs - Sánchez, Özil - Giroud

Everton: Robles - Holgate, Jagielka, Williams, Baines - Gueye, Schneiderlin, Davies - Mirallas, Lukaku, Barkley

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Liverpool - Middlesbrough

Neděle 21. května, 16.00, Anfield

Na Anfield dorazí v neděli odpoledne Middlesbrough. V podzimní části sezóny vyhráli Reds na venkovním hřišti 0:3. Naposledy ovšem M´Boro vyhrálo na půdě Liverpoolu v roce 1976.

Liverpool v minulém kole zvládl duel s West Hamem, když venku vyhrál 0:4. Je velmi blízko zajištění si pozice v TOP4 a k účasti v Lize mistrů. Pokud vyhraje, skončí nejhůře čtvrtý. Jürgen Klopp by tak určitě splnil předsezónní cíl. Reds zažili během sezóny několik výkyvů, ale i přesto všechno jsou na tom stále lépe než například Manchester United a Arsenal. A to navíc dohrává poslední dva měsíce bez Maného, který je stále nejlepším střelcem týmu. Stíhá ho Coutinho. Schází pouze jeden zásah. Hrát nebudou Ejaria, Henderson, Ings a Mané. Jistý není start Firmina, což by mohla být komplikace.

Middlesbrough už nějakou dobu ví, že si v příští sezóně Premier League nezahraje, tím pádem jim v neděli už v podstatě o nic nejde. To by mohla být pro Reds výhoda. V posledních dvou kolech M´Boro prohrálo s Chelsea a se Southamptonem. Na hřišti soupeře vyhrálo Middlesbrough v této sezóně pouze jednou, a to 21. srpna v Sunderlandu. Je tedy jasné, jak moc velkou (malou) šanci mají na výhru v Liverpoolu. Ovšem může se stát něco nečekaného a Middlesbrough překazí Liverpoolu cestu do Ligy mistrů. Rozluštění dostaneme v neděli vpodvečer.

Absence:

Liverpool: Ejaria, Henderson, Ings, Mané (všichni zranění), Firmino (nejistý start)

Middlesbrough: Ayala, Guédioura, Ramírez, Valdés (všichni nejistý start), Fry (účast na MS do 20 let)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Lovren, Milner - Wijnaldum, Can, Coutinho - Lallana - Origi, Sturridge

Middlesbrough: Guzan - Fábio, Chambers, Gibson, Friend - de Roon, Clayton, Forshaw - Bamford, Negredo, Downing

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Kompletní program 38. kola Premier League:

Neděle 21. května, vše od 16.00

Arsenal - Everton

Burnley - West Ham

Hull - Tottenham

Chelsea - Sunderland

Leicester - Bournemouth

Liverpool - Middlesbrough

Manchester United - Crystal Palace

Southampton - Stoke

Swansea - West Bromwich

Watford - Manchester City

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com