Premier League - Čech: Zápas se Sunderlandem pro nás byl zkouškou nervů

Dnes 17:28 - Zkouška nervů a trpělivosti. Tak brankář Arsenalu Petr Čech označil úterní dohrávku anglické ligy s posledním Sunderlandem (2:0), kterou domácí fotbalisté rozhodli až v závěrečné dvacetiminutovce a udrželi šanci na Ligu mistrů.

Arsenal měl nad jistým sestupujícím od začátku převahu, ale dlouho se trápil v koncovce. "V první půli bylo trochu vidět, že nám po náročném programu chybí energie. A chvilku trvalo, než jsme se dostali do rytmu. Soupeř dobře bránil a pro nás to byla zkouška nervů a trpělivosti," řekl Čech pro svůj web.

Odpor outsidera zlomil až v 73. minutě Chilan Alexis Sánchez a nejlepší střelec Arsenalu za dalších osm minut vedení pojistil druhým zásahem. "Bylo důležité nepropadat panice. Ve druhé půli jsme měli spoustu šancí a bylo důležité, že jsme zůstali v klidu. Soupeř dlouho odolával, buď to někam odkopli, nebo šance pochytal gólman. Oni hráli o čest, neměli co ztratit, zatímco my jsme museli vyhrát. Když jsme dali první gól, bylo hotovo," uvedl Čech.

Výhru označil za zaslouženou. "Z naší strany tam bylo obrovské množství střeleckých pokusů a za aktivitu jsme si tři body zasloužili," doplnil čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant, který chytal 401. zápas v anglické nejvyšší soutěži.

Rekordman v počtu čistých kont v Premier League v závěru první půle zneškodnil střely N´Donga a Defoea a připsal si jubilejní 190. nulu. "V první řadě jsem rád za tři body. Čisté konto je bonus, že to byla už 190. nula, toho si opravdu vážím. Mně udělá radost každá nula, ale hlavně ta, která pomůže týmu k vítězství. Když je to 0:0, tak člověka spíš mrzí ztráta bodů," konstatoval Čech.

Londýnský tým bude v nedělním posledním kole bojovat o příčky zajišťující LM, ale situaci nemá ve vlastních rukou. Arsenal ztrácí bod na čtvrtý Liverpool a tři body na třetí Manchester City. Svěřenci Arséna Wengera hrají s Evertonem, "Reds" rovněž doma proti sestupujícímu Middlesbrough a City na hřišti Watfordu.

"Jediné, co můžeme udělat, je vyhrát poslední zápas. Jestli si to soupeři uhrají taky, to už neovlivníme. Everton je hodně kvalitní soupeř, ale pro nás nic jiného než výhra nepřichází v úvahu," upozornil bývalý brankář Sparty, Rennes či Chelsea.

Redakce / ČTK