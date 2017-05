Premier League - Manchester United vyhlížející finále Evropské ligy bezgólově remizoval se Southamptonem

© sportsmole.co.uk - Sergio Romero

Včera 22:31 - Týmy, kterým již v lize prakticky o nic nejde, se rozešly smírně po bezgólové remíze. Průběh zápasu jako by zaklela už pátá minuta. Southampton, který byl střelecky aktivnější, neproměnil penaltu. Ztroskotal na brankáři Sergio Romerovi, který zejména ve druhém poločase předváděl výborné zákroky.

Southampton FC - Manchester United 0:0

Na první dramatický moment se čekalo pouze do páté minuty. Obránce Manchesteru Eric Bailly si při zpracování balonu pomohl rukou, čehož si všiml hlavní rozhodčí Mike Dean. Opakovaný záběr jeho rozhodnutí potvrdil, nicméně se zdálo, že Bailly nedovoleně zahrál ještě před vlastním vápnem, Dean nicméně nařídil penaltu. Pokutového kopu se ujal útočník Manolo Gabbiadini, jeho záměr ale vystihl náhradní brankář Romero a střelu směřující do dolního rohu brány vyrazil.

Po neproměněné penaltě se hrálo vyrovnané utkání. Oba týmy se dostaly několikrát do zakončení, United však nic nápaditějšího a překvapivějšího, než několik střel z hranice vápna, nevymysleli. Ani Southampton na tom nebyl lépe. Domácí se sice snažily o průniky a centry do pokutového území soupeře, obrana Manchesteru ale dokázala tyto útoky soupeře eliminovat.

Vstup do druhého poločasu vyšel lépe Southamptonu. Domácí se celkem snadno dostávali do zakončení, proti jejich střelám ale brankář Romero vytahoval jeden výborný zákrok za druhým. Manchester se zpod tlaku Saints vymanil zhruba po dvaceti minutách hry. United se do dobré šance dostali v šedesáté šesté minutě. Proti Rooneymu, který převzal centr od Chrise Smallinga, vyběhl gólman Forster, a proto anglický útočník poslal míč na nabíhajícího Juana Matu, ten ale bránu minul. Ještě nebezpečnější byla na konci jednasedmdesáté minuty Martialova střela, ani tentokrát ale k posunu skóre nedošlo. Martialova prudká rána skončila na tyči. Gól tak díky oběma brankářům i kvůli brankové konstrukci v zápase nepadl.

