Premier League - Měl raději Paul Pogba zůstat v Juventusu, než se vrátit do Manchesteru United?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Paul Pogba

0 Líbilo se

Včera 20:39 - Zatímco Juventus dnes může zahájit útok na treble, protože jej čeká finále Coppa Italia proti Laziu, pak stačí jen potvrdit titul v Serii A a také ještě hraje finále Ligy mistrů proti Realu Madrid, Paul Pogba v Manchesteru United hraje „jen“ finále Evropské ligy a v Premier League skončí až šestý. Vyhrál sice Ligový pohár, ale to je jen malá náplast. Nebyl jeho návrat na Old Trafford chybou?

Po několika měsících nekonečných spekulací se Paul Pogba během loňského léta nakonec přeci jen připojil k Manchesteru United. Stal se z něj nejdražší hráč světa. Rudí ďáblové jej vykoupili zpět za 89 miliónů liber, do Juventusu šel zadarmo...

Nicméně zatímco jeho bývalý klub snad ještě zesílil, kdy si poměrně sebejistě kráčí pro další scudetto a bude hrát finále Ligy mistrů, Paul Pogba schytával zejména na začátku svého druhého angažmá v Manchesteru kritiku. Bojoval s adaptací na Premier League, na styl Josého Mourinha.

Přestože byl Pogbův příchod brán jako velkolepá událost, tým portugalského kouče měl v sezóně často problémy. Bojoval s kreativitou. I proto skončí v Premier League mimo TOP4, až na šestém místě.

Po tom, co se Stará dáma podruhé během posledních tří let probojovala do finále Ligy mistrů a s největší pravděpodobností o víkendu potvrdí svůj šestý titul v řadě, nabízí se otázka, zda náhodou neměl Paul Pogba v Juventusu setrvat.

Proč měl Paul Pogba zůstat v Juventusu...

Trofeje a zásluhy

Nelze pochybovat o tom, že pod vedením Massimiliana Allegriho, se nyní Juventus těší z jednoho z nejúspěšnějších období v celé historii tohoto slavného klubu. Nicméně, tomuto týmu se může povést něco, co nezvládli u Bianconeri ani taková jména jako Giovanni Trapattoni a Marcelo Lippi - vyhrát Serii A, Italský pohár a Ligu mistrů v jednom roce.

Paul Pogba už sice má Ligový pohár s Manchesterem United v kapse, ale možnost bojovat na poli Champions League o ty nejvyšší příčky je ještě hodně vzdálená. Juventus aktuálně patří k nejlepším týmům v celé Evropě, Manchester United se stále nezvládl vrátit na výsluní ani mezi anglickými celky.

Takže nebylo divu, že Allegri Paula Pogbu před jeho odchodem z Juventusu varoval. „Každý, kdo má možnost opustit Juventus, musí všechno pečlivě zvážit, protože právě teď patří Juventus mezi čtyři nejlepší týmy.“

Není pochyb o tom, že je Paul Pogba lepší ve tříčlenné záloze

Paul Pogba v celé sezóně Premier League nastřílel jen 4 góly. Takto špatně se mu v dresu Juventusu nevedlo v žádné sezóně.

Podle Franka Lamparda je zejména chyba v tom, že José Mourinho využíval francouzského záložníka velmi často na pozici v hloubi pole. Tam se jeho talent naplno zkrátka neprojeví.

„Když José Mourinho hraje na dva střední záložníky, chce, aby oba bránili. Jeho první myšlenkou je obrana. Cítím, že je to pro Pogbu špatně, protože si nemyslím, že toto je jeho skutečný atribut.“

„Pogba má schopnost dát gól a vytvářet gólové šance, ale z pozice, na které hraje, je to k brance příliš daleko. Pokud nebude hrát dostatečně blízko, nebudou jeho statistiky tak dobré, jak by měly být. Je to problém pro United i pro Mourinha. Jestliže z něj chcete dostat to nejlepší, musíte mu dát dostatečnou volnost,“ uvedl bývalý hráč Chelsea.

S Lampardem souhlasí i Jamie Carragher: „Není pochyb o tom, že je Pogba lepší ve tříčlenné záloze. Tam by hrál stejně dobře jako Frank Lampard. Hrál by více zleva s dalšími dvěma hráči.“

Právě na takovou pozici jej v Juventusu stavěli Antonio Conte i Massimiliano Allegri. Pogba na tomto místě exceloval. Bianconeri pomohl 34 góly a 43 asistencemi. To zvládl během 4 sezón.

Vše je o penězích

Samozřejmě, že to nikdo veřejně nepřizná, ale...Není možné, aby Paul Pogba ani jednou nezapřemýšlel o sumě, která byla za něj vyplacena. Muselo to mít na jeho psychiku vliv. Všude se o tom mluvilo.

„Hovoří se pouze o přestupu a o penězích. Chci tím říct, že ve skutečném světě pro normálního člověka, nemůže mít nikdo hodnotu 100 miliónů liber,“ uvedl sám Pogba.

Pokud by však chtěl Paul Pogba zůstat v klidu v Juventusu, mohl pokračovat ve své práci bez stálých otázek ohledně své předpokládané hodnoty a o penězích.

Liga mistrů

Tým, který má poslední tři roky na starosti trenér Allegri, je v současné době jedním z nejlepších kádrů v historii Juventusu. Momentálně je také jedním z neúžasnějších v Evropě. To dokazuje účast ve druhém finále za poslední tři sezóny Champions League.

Nicméně, bez ohledu na to, zda se Juventusu třetího června v Cardiffu podaří přemoci Real Madrid, nebo nikoliv, je to tým, který pravidelně bojuje v závěrečné fázi Ligy mistrů.

To není nic, co by mohl Paul Pogba očekávat v Manchesteru United. Ten si možná ani v příští sezóně tuto soutěž vůbec nezahraje, jestliže ve finále Evropské ligy neporazí Ajax Amsterdam.

Stejně tak pokud se podíváme na touhu po ušatém poháru. Touží po něm každý fotbalista, který hraje v Evropě. Je to jako svatý grál. Možná by pro Pogbu bylo lepší zůstat v Turíně, než stěhovat se zpět do Manchesteru, aby na něj měl alespoň nějakou šanci...

Proč bylo pro Pogbu správné vrátit se k United...

Stovky tisíc důvodů k návratu

Ano, zrovna anglické počasí rozhodně nebylo dobrým důvodem pro návrat do Manchesteru, ale nabídka, kterou Manchester Pogbovi učinil, byla vskutku lákavá.

Podle výňatků z The Football Leaks: The Dirty Business of Football, který byl minulý týden zveřejněn v Německu, pobírá Paul Pogba po svém návratu na Old Trafford 165 000 liber týdně. A přestože v dnešním fotbalovém světě ani toto není žádná horentní mzda, možná by si takovou sumu v Juventusu Pogba nikdy nevysloužil.

Nedokončená práce v Divadle snů

Stále tady byl pocit, že když Paul Pogba v roce 2012 opustil Manchester United, zanechal na Old Trafford nedokončený projekt, nedokončenou práci. V té době vládl v Manchesteru ještě pevnou rukou Alex Ferguson. Ten k Pogbovu odchodu tehdy řekl: „Pogba neukázal respekt a upřímnost.“

Po návratu ovšem Paul Pogba tvrdil, že se vrací domů ke své první rodině.

„Mám pocit, že jsem byl jen na dovolené a teď jsem se vrátil domů a jsem šťastný. Myslím, že je to osud. Dá se říci, že je to osud. Jako první mi to řekla maminka, že bych se mohl vrátit. Na to jsem jí odvětil: „Nikdy nevíš. Uvidíme. Je to teď pro mě velká výzva být zpět. Začal jsem tady a vrátil jsem se, abych dokončil svou práci.“

Faktor Mourinho

„Opravdu se těším na spolupráci s José Mourinhem,“ řekl Paul Pogba krátce po tom, co souhlasil s návratem do Manchesteru United. Portugalský kouč je jedním z nejúspěšnějších manažerů za posledních 15 let. Je zárukou trofejí. Vysloužil si přezdívku Special One.

Mourinho svou hvězdu po celou sezónu chrání, a i v době, kdy byl Paul Pogba pod velkou palbou kritiky. „Nejdříve ze všeho, z úst některých lidí slyšíte, že je to nejhorší hráč Premier League a za 48 hodin je to úžasný hráč. Neříkám to jako vy. Říkají to média, především všichni ti einsteinové. Víme, že to velmi dobrý hráč. Víme, že potřebuje čas, aby ukázal svůj potenciál.“

Nová výzva

Pogba vyhrál Serii A ve všech čtyřech sezónách, ve kterých v Juventusu působil. V posledních dvou ročnících získal i Italský pohár. Kromě Ligy mistrů už tedy nic dalšího nezbylo. I proto se možná Pogba vrátil do Manchesteru.

Na Old Trafford se může pustit do nového pětiletého projektu. Může United pomoci k tomu, aby se vrátili tam, kde podle mnohých patří. To znamená na vrchol Premier League a také do bojů o pohár pro vítěze Champions League.

„Vím, že tento klub musí vyhrávat trofeje. Je vybudován tak, aby vyhrával velké věci. Na to se soustředím. Jsem na to připraven. Chci toho dosáhnout. Tohle je ten správný klub,“ vysvětlil Paul Pogba.

Slovo na závěr

Ponechme ještě prostor Charliemu Nicholasovi, který se domnívá, že Paul Pogba se rozhodl správně, když se vrátil do Manchesteru United.

„Nemyslím si, že toho bude z finančního hlediska zpětně litovat. Je zřejmé, že si sednul se svým agentem, který má pod kontrolou jeho budoucnost, a rozhodl se, že je to pro něj správný obchod. V Juventusu vyhrával tituly jako na běžícím páse. Naopak Manchester je nejslabší za posledních několik let. To pro mě znamená, že peníze byly na prvním místě.“

„Podle mě si pomyslel: Wow, to je ale smlouva! V Itálii vyhrál všechno a pravděpodobně očekával, že José Mourinho Manchester United výrazně vylepší. Ale pro mě je to pravděpodobně nejnudnější Manchester United, který jsem kdy sledoval.“

„Stále si myslím, že Manchester United je největším klubem na světě. Ano, Real Madrid, Barcelona...to jsou okouzlující týmy. Ale výzva přijít do Anglie a dokázat ji vyhrát je obrovskou výzvou.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz