Premier League - Po Robinu van Persiem ukradněte Arsenalu i Sáncheze, radí Ryan Giggs Manchesteru

Dnes 15:36 - Psal se rok 2012 a Anglie zažila velké překvapení. Robin van Persie přestoupil z Arsenalu do Manchesteru United. K jednomu z největších rivalů Gunners. Ryan Giggs nyní vedení klubu z Old Trafford radí, aby to týmu Arséna Wengera udělal Manchester United znovu a uloupil mu opět největší hvězdu - Alexise Sáncheze. Velšská legenda věří, že by chilský reprezentant značně United pozvedl.

Před pěti lety to byl řádný šok, když se Robin van Persie rozhodl dát sbohem Arsenalu a za 24 miliónů liber přestoupil do Manchesteru United. Gunners to hodně uškodilo, Rudí ďáblové z toho vytěžili ihned zisk mistrovského titulu.

V kádru byl tenkrát i Ryan Giggs. Jedna z legend Manchesteru United nyní klubu svého srdce radí, aby provedl to stejné i letos, a sice aby Kanonýrům vyfoukl opět tu největší hvězdu. Momentálně jí totiž je Alexis Sánchez.

„Je fantastickým hráčem. Jeho herní nasazení, jeho vliv, který má na své spoluhráče...je to zkrátka vítěz.“

„José Mourinho koupil Zlatana Ibrahimoviče kvůli tomu, že je to vítězný typ. Kde byl, tam vyhrával. A to má efekt nejen na hřišti, ale i v kabině.“

„Můžete lehce poznat, že Alexis Sánchez by mohl tým ještě pozvednout. Pomohl by spoluhráčům. Když jsme kupovali Robina van Persieho, kupovali jsme hotovou superstar. Všichni věřili: Van Persie dá 25 gólů za sezónu, je to skvělý hráč. To pomohlo nejen fanouškům, ale i nám hráčům. Teď by to bylo stejné.“

