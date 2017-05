Premier League - Manchester United má šanci. Real Madrid mu podle zdrojů SkySports nabízí Jamese Rodrígueze

© skysports.com, fotbalportal.cz - James Rodríguez do Manchesteru?

Dnes 14:36 - Je k mání. Zájem by měl být i ze strany potenciálního kupce. Dle zdrojů SkySports se začíná jeden další velký přestup z Realu Madrid do Manchesteru United. James Rodríguez je na Santiago Bernabéu frustrován, nehraje tolik, kolik by si představoval. A Manchester United o něj stojí. Jaká bude jeho suma? A skutečně se dotáhne tento transfer do zdárného konce?

Očekává se, že James Rodríguez v létě opustí Real Madrid. V kabině Bílého baletu není spokojen. Zinedine Zidane mu nedopřává takový herní prostor, jaký by byl kolumbijský reprezentant ochoten akceptovat.

Real získal Jamese Rodrígueze po světovém šampionátu v roce 2014. Zaplatil za něj horentních 71 miliónů liber. Stále aktuální držitelé trofeje pro vítěze Ligy mistrů by rádi získali zpátky většinu této částky. Zdroj blízký hráči se domnívá, že částka by se měla pohybovat okolo 50 miliónů liber.

James Rodríguez má stejného agenta, který zastupuje i Josého Mourinha. Jorge Mendes mu v Realu Madrid vyjednal smlouvu, která vyprší v roce 2020. Kolumbijec odehrál za Real Madrid zatím 103 zápasů a vstřelil 36 gólů. Bude v příští sezóně už pálit za Manchester United?

Rudí ďáblové o Jamese údajně velmi stojí. O jeho možném příchodu na Old Trafford už se spekuluje delší dobu. Bude v něm mít José Mourinho novou velkou posilu?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz