Premier League - Jak Antonio Conte v bitvě „superkoučů“ o titul v Premier League porazil Mourinha, Guardiolu a spol.

Dnes 14:13 - Je čas na zúčtování. Na začátku letošní sezóny Premier League sliboval nový ročník opravdu velké boje, především díky účasti celé řady velkých manažerů. Vždyť v anglické lize působí nově Pep Guardiola, Antonio Conte, opět José Mourinho, pokračují Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino a k tomu přičtěme stálici jménem Arséne Wenger. Nakonec z toho jako vítěz vyšel Antonio Conte s Chelsea. Proč?

Žádný humbuk, jen práce

Když do Manchesteru City přišel Pep Guardiola, na jeho oficiální představení a přivítání se sešly tisíce fanoušků Citizens. Byla to velká sláva. I kolem Josého Mourinha, který se upsal Manchesteru United, byl velký mediální cirkus se všemi známými teatrálními prohlášeními. Ale když Antonio Conte čelil kamerám poprvé jako kouč Chelsea, nebyly přítomny davy, nebylo kolem toho tak velké haló.

Italský manažer mluvil na tiskové konferenci 15 minut. Ta se totiž odehrávala v době mezi dvěma tréninky. Namísto velkých prohlášení, vyslal Antonio Conte jednoduchou zprávu: „Pro to, abych tento klub vrátil do Ligy mistrů, abych mu vrátil titul a trofeje, znám jen jedno sloveso: pracovat, pracovat a pracovat.“

V té době se zdálo jako nepříliš významné prohlášení, ale z pozdějšího pohledu to jasně nastavilo tón pro celou sezónu. Zatímco jeho souputníci získali mediální pozornost, Conte tiše spřádal plány a na hřišti pak sestrojil úspěch Chelsea. „Jsme lehce podceňováni, mohli bychom proklouznout pozornosti. Ale doufám, že tady začne plát malý plamínek, který se promění ve žhnoucí peklo“ uvedl italský lodivod Blues.

Conteho komentáře se ukázaly jako prorocké, ale trvalo to, než plamen vzplanul. Teprve v září, kdy Chelsea schytala tříbrankový debakl od Arsenalu a nacházela se v ligové tabulce až na osmém místě. Sázkové kanceláře tehdy vypsaly kurz 25/1 na titul pro Chelsea. Conte tehdy zaostával nejen za Guardiolou a Mourinhem, ale také za Pochettinem, Wengerem i Kloppem.

Změna taktiky

Postupně ovšem Antonio Conte pozvedl mužstvo, které ještě trpělo kocovinou z předešlé nepovedené sezóny, a po porážce na Emirates Stadium se mu podařilo dosáhnout toho, čeho jeho soupeři nebyli schopni. Se změnou rozestavení na systém 3-4-3. Conte trefil systém, který jeho hráčům naprosto vyhovoval. Zatímco ostatní týmy měly problémy, Chelsea se pustila do třináctizápasové série výher v řadě.

Taktická změna byla katalyzátorem pro transformaci Chelsea, ale nebyla tak přímočará, jak by se zdálo. Přizpůsobení se této neznámé formaci vyžadovalo hodiny opakované poziční práce na tréninku. Conte potřeboval od svých svěřenců plný závazek, plné soustředění, plnou důvěru.

Moses a David Luiz

Když o tom nedávno mluvil Victor Moses, bylo jasné, čím si ho Conte na začátku získal.

„Máme teď manažera, který dá každému hráči příležitost, aby vyjádřil sám sebe. Cítil jsem to od začátku, od prvního tréninku. Mluvil se všemi hráči, neměl žádné oblíbence. Každý pro něj byl naprosto na stejné úrovni. Dal příležitost opravdu každému.“

Moses je zřejmě nejlepším představitelem vlivu Conteho trénování. Vypadalo to, že nigerijský reprezentant v Chelsea narazil do zdi, když v předchozích třech sezónách paběrkoval po hostováních. Jenomže Conte mu našel ideální místo na pravé straně hřiště a dokázal z něj dostat to nejlepší. Moses mu je vděčný.

„Conte ví, že jsem dobrý do ofenzivy. Vždy mi říkal, že jsem dobrý ve hře jeden na jednoho. Ale co se týče defenzivy, stále v tom na mě tlačí a musím na tom tvrdě pracovat. Hodně se mnou mluví. Pomohlo mi to v tom, abych se během zápasů dostal na vyšší úroveň.“

Podobný je také příběh Davida Luize. Kdo mu před návratem do Chelsea věřil? Mnohdy mu byly připomínány jeho velké minely, nesoustředěnost. Jenomže díky individuálnímu přístupu Antonia Conteho toto všechno odboural.

„Dává mi hodně rad ohledně způsobu, jak číst hru, protože na mé pozici potřebuju pokrývat každého. Miluju práci s ním. Dbá na detaily a obrovsky mi pomáhá,“ vyjádřil na Conteho adresu slova chvály brazilský obránce.

Zlepšená kondice

Antonio Conte je na trénincích neúprosný. Pro hráče Chelsea to byla ve srovnání s působením Josého Mourinha velká změna. Conte vyžaduje neustálou vysokou intenzitu, soustředěnost, důraz a nasazení. Hráči Blues toho v této sezóně naběhali mnohem více než v loňské sezóně. Také zaznamenali daleko větší počet velmi intenzivních sprintů. „Jsme na tom fyzicky daleko lépe. Conte na nás hodně tlačí,“ říká Moses.

Lepší kondice a také taktická disciplína poskytly základy úspěchu Chelsea. Contemu také bezpochyby pomohlo to, že Chelsea nehrála žádné evropské poháry a měla volnější program než její soupeři. I tak byli Blues stále závislí na Diegu Costovi a Edenu Hazardovi. Pod Contem se tato dvojice opět dostala na výsluní.

Zacházení s Costou a Hazardem

Conte si musel zřejmě nejtěžší zkouškou projít během jednání s Diegem Costou. Vztah agresivního útočníka s José Mourinhem se zhoršil, ale jeho nový manažer s ním dokázal výborně komunikovat a jednat. Conte ukázal autoritu, nenechal si Costu přerůst přes hlavu a byl ochoten podstoupit riziko, když jej během ledna na chvíli vyřadil z kádru.

U Edena Hazarda Conte ukázal, jak skvěle dokáže pracovat a nakládat se svou největší hvězdou. Eden Hazard byl vystřídán celkem 24x, více než kterýkoliv jiný hráč Premier League. Conte Hazarda chránil a také šetřil s jeho energií. Zvládl jej udržet svěžího po celou sezónu.

Odolnost a zase práce

Snad nejpůsobivější ze všech je ovšem kolektivní mentalita, kterou Antonio Conte vštípil celému svému mužstvu. Zatímco každý tým z TOP6 se dostal do nějaké krize, a to v klíčových okamžicích, Chelsea vše překonala. Prokázala odolnost, když to bylo potřeba. Dokonce ani porážky s Crystal Palace a Manchesterem United ji nevykolejily. Vždy dokázala odpovědět.

Ve skutečnosti, Chelsea od září ani v jednom případě neztratila body ve dvou po sobě jdoucích zápasech. „Naše cesta je vždy stejná. Ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme,“ řekl Conte na začátku sezóny. „Vždy nás z toho dokázal dostat a nabudit. Líbí se nám to. Všichni chceme tvrdě pracovat,“ uvedl Gary Cahill.

Opět je tady to slovo: pracovat. Conte začal sezónu ve stínu, ale teď je v záři reflektorů. Vzhledem k tomu, že Chelsea získala svůj další titul, je spravedlivé říct, že PRÁCE se vyplatila.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz