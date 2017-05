Premier League - John Terry připustil, že zvažuje konec kariéry

© Metro - John Terry

Dnes 14:04 - Přestože ještě před pár dny byl stoper John Terry poměrně pevně přesvědčený, že po této sezoně po konci dlouholetého angažmá v Chelsea bude ve fotbale dál pokračovat, po pondělní ligové dohrávce s Watfordem připustil možný konec kariéry. Zatím ale ještě není naplno rozhodnutý.

"Vím, že jsem řekl, že chci dál hrát, ale nevylučuji, že v neděli (proti Sunderlandu) to bude můj poslední zápas a poté odejdu do fotbalového důchodu," řekl Terry po pondělní výhře Chelsea 4:3 v rozhovoru pro Sky Sports.

Profesionálním hráčem nechce zůstávat za každou cenu. "Záleží na tom, zda přijde správná nabídka. Sednu si a budu to zvažovat s mou rodinou. Jestli tady, v zahraničí nebo nikde. V tuhle chvíli vyhodnocuji všechny možnosti a ještě jsem se nerozhodl," uvedl Terry.

"Nikdy jsem nechtěl být tím hráčem, který by bránil mladým hráčům v tom, aby nastupovali, nebo který by se za každou cenu držel v sestavě a lidé by se nemohli dočkat, až se ho zbaví," doplnil šestatřicetiletý stoper, jenž hraje za Chelsea od čtrnácti let a s krátkou přestávkou v ní strávil 22 let.

V této sezoně se ale postupně stal náhradníkem. V únoru nastoupil v zahajovací jedenáctce při pohárovém utkání na hřišti Wolverhamptonu a od té doby čekal na základní sestavu až do pondělí, kdy ho trenér Antonio Conte nasadil s kapitánskou páskou do prvního zápasu po pátečním zisku titulu.

Bývalý anglický reprezentant nejprve ve 22. minutě zblízka po rohu otevřel skóre a připsal si první gól po 485 dnech a celkově 67. branku v Chelsea. Ale hned za dvě minuty při obranném zákroku pokazil hlavičku a připravil vyrovnávací gól Etiennu Capoueovi. "Z toho jsem zklamaný," připustil.

Jinak však mohl být spokojený. S Chelsea se loučí pátým anglickým titulem a "Blues" navíc ještě čeká finále Anglického poháru proti Arsenalu. "Kdybych mohl jako čtrnáctiletý napsat svůj fotbalový příběh, bylo by to nějak takto," uvedl Terry v předzápasovém magazínu.

Redakce / ČTK