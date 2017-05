Premier League - Před finále Evropské ligy už nechci hrát zápasy v Premier League, řekl Mourinho. Pak odešel z rozhovoru předčasně jako Wenger

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

0 Líbilo se

Dnes 14:11 - Manchester United včera prohrál na White Hart Lane 2:1 a je jisté, že letos opět skončí mimo TOP4. Klub z Old Trafford vše soustředí na finále Evropské ligy proti Ajaxu José Mourinho byl s výkonem svého týmu spokojený. Také řekl, že už další ligová utkání v této sezóně hrát nechce. Na otázku, co United potřebují, aby příští rok získali titul, neodpověděl a odešel.

Zásluhou Wanyamy a Harryho Kanea vedl Tottenham nad Manchesterem United v zápase, při kterém se loučil s White Hart Lane, už 2:0. Hostům se podařilo snížit díky Waynu Rooneymu, ale na víc se Red Devils nezmohli.

Tato jejich porážka pro ně znamená, že letošní sezónu nedokončí lépe než na pátém místě ligové tabulky. Do Ligy mistrů se mohou prokousat pouze přes celkový triumf v Evropské lize. Schází jim poslední krůček. Ve finále se postaví Ajaxu Amsterdam.

José Mourinho odmítl obvinění z toho, že už se na ligové zápasy nesoustředí. Podle něj je to v aktuální situaci United nutnost.

„Když lidé říkají, že všechno riskujeme kvůli Evropské lize, není to správné. Není tomu tak. My neriskujeme.“

„Nikdo nemůže hrát dvě soutěže, když má k dispozici 15 hráčů. A přesně v takové situaci já teď jsem. Byla to povinnost. To, co jsme udělali, byla zkrátka povinnost.“

„Dneska jsem spokojen. Hráči odehráli 90 minut, které museli odehrát. Někteří si odpočinuli. Nikdo se nezranil. Máme zase o zápas méně. Jsem spokojen, protože my už nechceme hrát žádné další ligové zápasy.“

„Jsem naprosto spokojený s individuálními výkony, které dnes mí hráči předvedli. Dostali jsme sice dva góly, ale tohle mužstvo na sebe není zvyklé. Nejsou zvyklí takto hrát. Spolu takhle ještě nehráli. Hráči hráli na jiných pozicích. Chyběla koncentrace. Pro mě je to v pořádku.“

Poté ještě portugalský kouč obdržel otázku, co si myslí, že Manchester United potřebuje pro příští sezónu, aby mohl bojovat o titul. Na to už José Mourinho odmítl odpovědět a z interview odešel.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz, youtube.com