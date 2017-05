Premier League - Je to velká pocta, řekl Čech po 400. zápasu v anglické lize

© beIN SPORTS - Petr Čech

Dnes 09:34 - Brankář Arsenalu Petr Čech považuje svůj milník 400 zápasů v anglické lize za velkou poctu a úspěch. Radost z jubilejního sobotního duelu na hřišti Stoke (4:1) ale čtyřiatřicetiletému fotbalistovi zkazil inkasovaný gól, kterému podle něj předcházela ruka Petera Crouche.

"Ne každému se podaří v jedné z nejlepších soutěží na světě odehrát tolik zápasů, takže to beru jako velkou poctu a považuji za úspěch, že se mi to podařilo. Znamená to, že si dlouhodobě udržuji výkonnost na nejvyšší úrovni, protože jinak bych neměl šanci na takové číslo dosáhnout," řekl Čech pro svůj web.

"Důležitější než moje nula bylo vítězství. To se povedlo, takže můžeme být spokojeni. Mrzí mě ale, že jsem přišel o čisté konto po gólu rukou, který neměl platit," doplnil bývalý reprezentant.

Arsenal poslal do vedení ve 42. minutě Olivier Giroud a krátce po pauze přidal druhou branku Mesut Özil. V 67. minutě Crouch kontroverzní brankou snížil, ale hosté drama nepřipustili a Alexis Sánchez a znovu Giroud zpečetili jasnou výhru.

"Zvítězili jsme na hřišti soupeře, kde se Arsenalu historicky moc nedařilo. V první půli jsme měli nad utkáním jasnou kontrolu a mohli jsme vést i vyšším rozdílem. Za stavu 2:0 si soupeř vytvořil tlak, měli tam několik rohů, dali ten gól rukou, ale my jsme rychle přidali další branky a naše výhra je naprosto zasloužená," uvedl Čech.

Fotbalisté Arsenalu se v závěru sezony zvedli a stále drží šanci, že skončí na příčkách zajišťující účast v Lize mistrů. Vedle výher ve zbývajících dvou kolech ale musí doufat v zaváhání třetího Liverpoolu nebo čtvrtého Manchesteru City. "Musíme vyhrávat a doufat, že soupeři ztratí," podotkl Čech.

"Teď hrajeme opravdu dobře, pomohla nám hodně změna systému. Od doby, co hrajeme na tři obránce, jsme se zlepšili. A je vidět síla celého toho kádru. V tomhle nabitém programu potřebujeme každého hráče a proti Stoke to kluci z lavičky jako třeba Aaron Ramsey hodně zvedli," přidal rodák z Plzně.

Pogratuloval i svému bývalému klubu Chelsea, který si v pátek s předstihem zajistil titul. "Musím říct, že jsou mistrem zaslouženě. V poslední části sezony už to bylo jen o tom, jestli si to sami pokazí nebo ne, a ten finiš zvládli," konstatoval Čech.

