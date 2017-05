Premier League - Tottenham se s White Hart Lane rozloučil bez jediné porážky, Liverpool krůček od Ligy mistrů, třetím sestupujícím je Hull

© tottenhamhotspur.com - Loučení s White Hart Lane

Dnes 15:56 - Na včerejší výhru Swansea nemohl Hull reagovat jinak než výhrou. Maximálně remízou. Proti Crystalu palace ale Tigers ztráceli už od třetí minuty a nakonec utrpěli čtyřgólovou porážku, která je s končenou platností sesadila do nižší Championship.

Crystal Palace - Hull City 4:0

Góly: 3. Zaha, 34. Benteke, 85. Miliovjević (pk.), 90. Van Aanholt

Tigers se vlastními chybami připravili o setrvání v Premier League. Hull to měl v rozhodujícím boji o záchranu složité, už od třetí minuty totiž prohrával. Andrea Ranocchia v roli posledního obránce minul při odkopu balon, a na stříbrném podnose tak daroval gól Wilfriedu Zahovi, který sám před brankářem Jakupovićem nezaváhal. Ve třicáté čtvrté minutě kapitulovala obrana Hullu podruhé, kdy neuhlídala po rohovém kopu hlavičkujícího Christiana Bentekeho.

Hull měl v obou poločasech územní převahu, z celkem devíti střel ale mezi tři tyče nezamířil ani jednou a s takovou bilancí se o záchranu bojuje jen velmi těžko. Naopak Crystal Palace v závěru zápasu ještě pojistil své vedení. V osmdesáté čtvrté minutě Michael Dawson ve vápně podrazil unikajícího Jefferyho Schluppa a rozhodčímu nezbývalo nic jiného, než nařídit pokutový kop. Penalty se zhostil Luka Milivojević, který s chladnou hlavou zamířil do pravého dolního rohu brány a zvýšil na 3:0. Konečnou podobu výsledku dotvořil v devadesáté minutě Patrick Van Aanholt, kterého rezignovaná obrana Hullu nechala na levé straně úplně nehlídaného. Toho nizozemský obránce využil a gólem uzavřel na konečných 4:0.

West Ham United - Liverpool FC 0:4

Góly: 35. Sturridge, 57. a 61. Coutinho, 76. Origi

Reds si čtyřmi góly poradili s West Hamem a výrazně se přiblížili Lize mistrů. Liverpool se v nadějné šanci octl už v jedenácté minutě, kdy po rohovém kopu trefil Joel Matip břevno domácí brány. Ve třicáté páté minutě se po přihrávce Coutinha dostal za obranu Kladivářů Daniel Sturridge. Útočník Liverpoolu se díky postavení krajního obránce vyhnul ofsajdu a postupoval sám proti brankáři Adriánovi. Toho obešel kličkou a gólem do prázdné brány přiblížil Liverpool Lize mistrů.

West Ham byl nejblíž vyrovnání na konci čtyřicáté čtvrté minuty. Po rohovém kopu se míč dostal na zadní k nehlídanému André Ayewovi. Ten Ghanský fotbalista ale z necelého metru napálil míč do tyče a stejným směrem nasměroval i následnou dorážku. Míč se napodruhé odrazil do náručí Simona Mignoleta, který celou situaci uklidnil.

Ve druhém poločase Liverpool naplno potvrdil svoji dominanci. Hned v úvodních vteřinách druhého poločasu hosté několika střelami zaměstnali brankáře Adriána. V padesáté sedmé minutě Wijnaldum pohotovou střelou zpoza vápna orazítkoval břevno domácí brány. Ještě v téže minutě se Liverpool dočkal uklidňujícího druhého gólu. K přesné střele, která zapadla do dolního rohu brány namířil Coutinho.

O čtyři minuty později nechal rozhodčí Liverpool, aby přešel do brejku, přestože na útočné polovině ležel obránce West Hamu Winston Reid, který dostal ránu loktem. Coutinho se nicméně prokličkoval až před brankáře Adriána a nekompromisně zvýšil na 3:0. Na konečných 0:4 pečetil v sedmdesáté sedmé minutě Divock Origi, který využil toho, že po sérii odrazů se gólman Adrián octl zcela mimo svoji pozici. Origi zakončil do poloodkryté brány, Liverpool zvítězil 4:0 a jistotu Ligy mistrů může potvrdit výhrou v posledním kole nad Middlesbrough.

Tottenham Hotspur - Manchester United 2:1

Góly: 6. Wanyama, 48. Kane - 71. Rooney

Tottenham se rozloučil s White Hart Lane důstojně, výhrou nad Manchesterem United, který tak Tottenham nepřipravil o letošní domácí neporazitelnost. Vstup do zápasu vyšel lépe Tottenhamu, který se už v šesté minutě ujal vedení. Na Daviesův centr si nejvýš vyskočil Victor Wanyama. Keňský fotbalista nebyl hlídán obránci Manchesteru a prudkou hlavičkou otevřel skóre zápasu. Rychlý gól vnesl do kombinace Tottenhamu klid a sebevědomí.

V osmnácté minutě se uvolnil Martial a jeho technická rána z hranice vápna jen těsně míjela pravou tyč Llorisovy brány. Ve dvaadvacáté minutě se Tottenham dostal k podobné šanci, která vedla k prvnímu gólu. Z pravé strany tentokrát centroval Christian Eriksen. I zakončovatel byl jiný. Harry Kane byl u míče dříve než gólman De Gea, jeho hlavička ale těsně přeletěla břevno. O pár minut později se Eriksenův centr změnil v nebezpečné zakončení, které se snášelo k zadní tyči manchesterské brány. David De Gea byl ale znovu připraven a rukavicemi vyškrábl míč, který by jinak zapadl do sítě.

Ve dvacáté osmé minutě stálo štěstí i při Tottenhamu. Nešlo o gólovou situaci, ale faul Victora Wanyamy, který své kolíky otiskl do kolene Erica Baillyho. Rozhodčí hřmotnému záložníkovi Tottenhamu neudělil ani žlutou kartu. Po půlhodině hry znovu zakončoval Tottenham. Dele Alli se po pravé straně prosmýkl do pokutového území a vyslal prudkou ránu směřující do horního rohu De Geovy brány, španělský gólman ale znovu vytáhl dobrý zákrok a vyrazil míč na roh.

Tottenham vstoupil do druhé půle podobně úspěšně jako do té první. Ve čtyřicáté deváté minutě obrana Manchesteru neuhlídala Harryho Kanea, který ve skrumáži při standardní situaci dopravil míč do sítě podruhé a zvýšil na 2:0. I ve druhém poločase byl jedním z nejnebezpečnějších hráčů Manchesteru Anthony Martial. Ten v šedesáté třetí minutě vypustil ze svých kopaček další technický obstřel, znovu ale těsně minul bránu. Kýžený snižující gól Manchester vybojoval v sedmdesáté druhé minutě. Anthony Martial se s míčem dostal za Trippiera a přízemním centrem namířeným do malého vápna vyzval ke skórování Rooneyho.

V závěru si Tottenham nenechal poslední zápas na White Hart Lane pokazit remízou, natož prohrou. Spurs aktivním přístupem hájili jednogólový náskok, který vydržel až do závěrečného hvizdu. Po něm hřiště zaplnili fanoušci z tribun, které díky tisícovkám vlajek v závěrečných minutách pulzovaly jako rozbouřené moře.

