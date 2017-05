Premier League - Manchester City si upevnil pozici pro Ligu mistrů, Swansea jde vstříc záchraně, Arsenal dýchá na záda Liverpoolu

© sportsmole.co.uk - Fernando Llorente

Dnes 19:51 - Manchester City je blízko postupu do Ligy mistrů. Citizens k tomu pomohla i výhra nad Leicesterem, mistrem, který svůj mandát pomalu předává do rukou Chelsea. Důležitou výhru slavila Swansea, která porazila sestupující Sunderland a sama se sestupu může vyhnout. Závěrečná kola slibují souboj o Ligu mistrů mezi Liverpoolem a Arsenalem, rozdíl mezi oběma kluby je pouhý jeden bod.

Manchester City - Leicester City 2:1

Góly: 29. Silva, 36. Gabriel Jesus (pk.) - 42. Okazaki

Manchester City na rozdíl od Leicesteru proměnil penaltu a zvítězil. Do první šance zápasu se dostali domácí. Už ve třetí minutě si na Saného roh naskakoval Fernandinho, jeho prudká hlavička ale těsně minula levou tyč brány Leicesteru. Lišky se poprvé připomněly rovněž centrem od rohového praporku. V deváté minutě se do zakončení ve vápně dostal Ndidi, nigerijský záložník ale výrazně minul bránu, přestože mu obrana Manchesteru nevěnovala příliš velkou pozornost.

Skóre se neměnilo ani v devatenácté minutě. Citizens mohli využít nepřesného odkupu Leicesteru, Leroy Sané ale z hranice malého vápna nemířil přesně. Hra se i v následujících minutách odehrávala na polovině Leicesteru. První branka padla v devětadvacáté minutě. Leroy Sané zatáhl po levé straně míč do pokutového území a zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Davida Silvu. Ten bez přípravy zamířil přesně k tyči, kam nemohl gólman Schmeichel dosáhnout. Po Silvově střele se ještě natahoval chtivý Sterling, který stál v ofsajdu, míč ale, naštěstí pro domácí, nezasáhl.

Leroy Sané byl strůjcem i druhého gólu. Ve třicáté páté minutě se v pokutovém území probojovával obranou Lecicesteru, až byl neoddiskutovatelným podražením zastaven Tunisanem Benalouanem. K penaltě se místo tradičního Yayi Tourého postavil talentovaný Gabriel Jesus, který sebevědomou ranou k tyči zvýšil na 2:0.

Na jinak povedeném poločasu zanechal z pohledu domácích jednu kaňku Shinji Okazaki. Ve čtyřicáté druhé minutě se japonský fotbalista opřel do Albrightonova centru a nechytatelnou ranou do horního rohu brány korigoval na 2:1.

Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Vyrovnaný však nemusel být počet hráčů na hřišti. V šedesáté páté minutě zasáhl Fernandinho loktem do obličeje Marca Albrightona, kterému se po tomto zákroku vybarvila pod okem památka na zápas i Fernandinha. Brazilský fotbalista ale upomínku v podobě karty neviděl.

Nejblíž vyrovnání byl Leicester v sedmdesáté šesté minutě. Riyad Mahréz kličkou prošel kolem Gaëla Clichyho, který svoji nepozornost nahradil faulem v pokutovém území. Penalty se ujal sám Mahréz, který předchozích pět penalt proměnil. S jistotou sobě vlastní namířil Mahréz do horního rohu a rozvlnil síť, rozhodčí ale penaltu neuznal, jelikož si všiml, že se Mahréz při podklouznutí dotkl balonu oběma nohama, učinil tedy dva doteky s míčem, pročež nemohl být jeho penaltový gól uznán. Manchester přežil i závěrečný nápor Lišek a zvítězil 2:1.

Sunderland AFC - Swansea City 0:2

Góly: 9. Llorente, 45+3. Naughton

Swansea porazila s jistotou sestupující Sunderland a přiblížila se záchraně. Labutě se dostaly do vedení už v osmé minutě. Proti Sigurdssonovu centru z přímého kopu sice vybíhal brankář Pickford, u balonu byl ale dříve Fernando Llorente, který hlavou dopravil míč do sítě. Na dobrý vstup do zápasu navázali hosté povedeným závěrem poločasu. Ve třetí minutě nastavení si do vápna na přihrávku Ki Sung-Yonga naběhl pravý bek Kyle Naughton. Netradiční zakončovatel zamířil na bránu a křížnou střelou směřující na zadní tyč zvýšil na 0:2.

Sundeland se částečně probral ve druhém poločase. V šedesáté deváté minutě protáhl gólmana Fabianského Wahbi Khazri. Tunisan zamířil svoji střelu z přímého kopu k tyči, polský gólman ale přispěchal se svým zákrokem právě včas, aby střelu vyrazil. Další závar nebyl způsoben třetím gólem, nýbrž drobnou rozmíškou. Tu vyvolal Khazri, který šlápl na ležícího Sigurdssona, celá situace ale skončila krátkou strkanicí a žlutou kartou pro domácího fotbalistu. Swansea o své dvougólové vedení nepřišla a připsala si další tři body do tabulky, ve které má na sedmnáctém místě čtyřbodový náskok na Hull, který čeká zápas na hřišti Crystal Palace.

Middlesbrough FC - Southampton FC 1:2

Góly: 72. Bamford - 42. Rodriguez, 57. Redmond

Hráčům Southamptonu většinu prvního poločasu trvalo seřídit mířidla a konečně se trefit do prostoru brány. Snaha se nakonec hostům vyplatila. Ve čtyřicáté druhé minutě našel centr Shane Longa Jaye Rodrigueze, který neváhal a z voleje poslal míč do sítě.

Dvanáct minut po zahájení druhého poločasu se Saints prosadili podruhé. Fotbalisté Southamptonu na polovině Middlesbrough zrychlili hru. Díky sérii přihrávek na jeden dotek se na levé straně otevřel prostor pro Nathana Redmonda, který s míčem pronikl do pokutového území a milimetrovou ranou do horního rohu brány zvýšil na 0:2.

Svoji výhru mohl Southmapton definitivně potvrdit v šedesáté čtvrté minutě. Gólman Middlesbrough, Brad Guzan, nedovoleným způsobem zastavil prchajícího Shanea Longa a rozhodčí nařídil pokutový kop. Exekuce penalty se ujal sám faulovaný Long, jeho prudká střela se ale od břevna odrazila na tribunu. Neproměněná penalta nemusela ve výsledku Southampton příliš mrzet, Middlesbrough se totiž dokázalo prosadit pouze jednou. V sedmdesáté druhé minutě obrana Southamptonu neuhlídala Patricka Bamforda, který se nemusel ani příliš snažit. Centr se od rohového praporku snesl přímo na jeho hlavu a Bamford, aniž by vyskočil, dostal míč do sítě. V závěru mohl vyrovnat Chambers, jeho střelu ale zpacifikoval Fraser Forster. Southampton tak uhájil těsné vedení 1:2.

AFC Bournemouth - Burnley FC 2:1

Góly: 25. Stanislas, 85. King - 83. Vokes

Oba týmy se v závěru sezony nemají kam hnát a podle toho také jejich vzájemný duel vypadal. Domácí si sice v úvodních minutách vytvořili znatelnou územní převahu, tu ale adekvátně nepodpořili gólovými šancemi. Prvního vzruchu se domácí fanoušci dočkali v pětadvacáté minutě a hned mohli slavit úvodní branku svého týmu. Lewis Cook našel dlouhou přihrávkou rozběhnutého Juniora Stanislase, který se dostal za obranu Burnley a tváří v tvář brankáři Timu Heatonovi upřednostnil přesnost před razancí. Jeho střela zapadla přesně k tyči a Bournemouth se ujal vedení.

Ve třicáté druhé minutě se o přesnou střelu k tyči pokusil i hostující záložník Scott Arfield, jeho pokus ale mířil těsně mimo. Další gólové okamžiky byly odloženy až do posledních minut zápasu. V osmdesáté třetí minutě Burnley vyrovnalo, když Sam Vokes hlavou jemně tečoval centr Johana Gudmundssona a míč skončil v síti. Bournemouth se ale s remízou nespokojil a dvě minuty po gólu hostů si vzal vedení zpět. Obrana Burnley na hranici ofsajdu nedokázala zastavit domácího Joshuy Kinga, který si zpracoval centr Ryana Frasera a nekompromisním zakončením rozhodl o výhře Bournemouthu.

Stoke City - Arsenal FC 1:4

Góly: 42. a 80. Giroud, 55. Özil, 76. Sánchez - 67. Crouch

Po středeční dohrávce se Southamptonem zvládl Arsenal i zápas na hřišti Stoke City. Gunners tak ještě nepohřbívají naděje na Ligu mistrů. Arsenal byl od úvodu zápasu aktivnějším a nebezpečnějším týmem. V závěru sezony se tak nepotvrdila pověstná slova o tom, jak jsou zápasy na hřišti Stoke náročné. První gól přesto padl až v závěru půle. Ve čtyřicáté druhé minutě fotbalisté Arsenalu přečíslili obranu soupeře, aby prudký přízemní centr Héctora Bellerína umístil do sítě nabíhající Olivier Giroud.

Na začátku druhého poločasu bylo k vidění několik nepřesností. To se však nedá říci o přihrávce Alexise Sánchéze, kterou Chilan v padesáté páté minutě oslovil Mesuta Özila. Obrana Stoke nezachytila náběh německého záložníka a ten jemným lobem zvýšil vedení Arsenalu.

Stoke naznačilo možné zdramatizování závěru zápasu v šedesáté sedmé minutě. Střídající Peter Crouch si na přední tyči naběl na centr Marko Arnautoviće. V hlavičkovém souboji s Crouchem neměl nikdo z hráčů Arsenalu šanci a někdejší útočník Tottenhamu korigoval na 2:1. Arsenal ale žádná dramata nepřipustil a dvěma slepenými góly definitivně rozhodl o třech bodech. V sedmdesáté šesté minutě si Bellerín připsal druhou gólovou přihrávku. Po Bellerínovi se k míči dostal Alexis Sánchez, jehož pečlivě vyměřená střela z hranice vápna zapadla přesně k tyči domácí brány. O čtyři minuty později Arsenal s konečnou platností potvrdil svoji výhru. Aaron Ramsey ustál souboj s obráncem soupeře a z otočky našel nabíhajícího Girouda. Ten potvrdil svoji pověst a ve skluzu upravil na konečných 1:4.

Ondřej Pražák / premierleague.com