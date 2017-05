Premier League - Antonio Conte – Sériový vítěz, který získal titul i v Premier League

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Antonio Conte

Dnes 10:42 - V Itálii je známý pod přezdívkou „Il Martello“ (Kladivo) - je neúprosný ve své snaze o úspěch. Antonio Conte včera získal s Chelsea titul v Premier League. Přitom je to jeho premiérová sezóna v Anglii, a navíc přebral tým, který loni skončil až na desátém místě. Jako hráč i jako manažer zažívá Antonio Conte kariéru sériového vítěze.

Na začátku kariéry byl Antonio Conte nadšeným fanouškem svého rodného Lecce, kde dělal první fotbalové krůčky. Tam také ochutnal Serii A a mohl se měřit s týmy, jako jsou Juventus, AC Milán a další. V roce 1991 si jej do Juventusu přivedl Giovanni Trapattoni. U Bianconeri se stal Conte velkým hrdinou.

„Je to středový záložník, který dává góly a velmi tvrdě pracuje pro tým. Má výbornou přihrávku, je dobrý hlavičkář a zaznamenal spoustu důležitých gólů,“ prohlásil o Contem Fabrizio Ravanelli, jeho bývalý spoluhráč.

Ve 13 nadmíru úspěšných sezónách pro Juventus vyhrál Antonio Conte hned 15 trofejí včetně Ligy mistrů v roce 1996.

Alessandro Del Piero, který hrál dlouhou dobu po Conteho boku, se domnívá, že tyto hráčské úspěchy mu hodně pomohly v manažerské kariéře.

„Nenamluvil toho moc. To znamená, že o všem hodně přemýšlel, nehovořil. A chtěl vědět vše, co se stalo na hřišti a také proč se to stalo.“

Po skončení hráčské kariéry, což bylo v roce 2004, se Antonio Conte vrhnul na práci trenéra. Začínal v italských nižších soutěžích. Se dvěma kluby, s Bari a se Sienou, se dostal až do Serie A. A v roce 2011 se vrátil do svého milovaného Juventusu.

Ravanelli, kterého si Conte vzal s sebou jako trenéra mládeže, vzpomíná na zprávu, kterou Conte při svém návratu do Juventusu předal předsedovi Agnellimu.

„Antonio řekl předsedovi: Velmi dobře si vše pamatuji. Juventus musí vyhrávat. Musí se vrátit na vítěznou vlnu a vy potřebujete mě, aby se tak stalo.“

Během své aktivní hráčské kariéry znal Antonio Conte převážně jen úspěch. Klub, kam se však vrátil, nebyl v té době úspěšný. V předchozích dvou sezónách skončil Juventus až na sedmém místě. Řekl hráčům, že se budou muset hodně zlepšit.

„Mluvil o tom, co Juventus znamená, říkal to především novým hráčům. V Juventusu to byl neuvěřitelný příběh. Po celou dobu musíte mluvit s celým týmem. Musíte jim předávat ty správné informace. A pak to udělat. Nejen o tom mluvit, ale udělat to,“ řekl Del Piero.

V první sezóně změnil Antonio Conte rozestavení na 3-5-2. Poprvé ho použil v zápase proti Neapoli, kterou v té době trénoval Walter Mazzarri, současný kouč Watfordu. Psal se listopad 2011. Juventus už prohrával 3:1, ale dokázal vyrovnat na konečných 3:3.

„To byl zlomový bod pro Juventus. Nakoplo je to. To bylo přesně to, co Juventusu umožnilo mít i nadále šanci na titul a bojovat o něj,“ uvedl Mazzarri.

„Je to hezký způsob, jak popsat Conteho postoj. Máme pro něj mnoho dalších jmen, ale říkejme mu „Martello“, “prohlásil Del Piero.

„Nikdy nechtěl mít volno. Pracovat s ním znamená, že každý den je stejný,“ popisuje Ravanelli.

Navíc, v té době byl Antonio Conte vyšetřován italskými orgány kvůli obvinění s ovlivňováním zápasů. Později byl zbaven veškeré viny. Během vyšetřování však Conte působil frustrovaně.

„Strávil s námi jako trenér hodně času. Nebylo to pro nás dobré. Dobře, bylo to pro nás dobré, ale Conte byl více rozzlobený - více Martello,“ nastínil Del Piero.

O rok později Antonio Conte s Juventusem obhájil titul. Navzdory tomu, že jej stíhala Mazzarriho Neapol.

„Juventus našel skvělého trenéra, který hráče motivoval a svým stylem jim dal jasnou identitu. Tohle a klub, který dokázal výborně nakupovat, znamenalo, že se stali opravdu dobrým týmem,“ řekl Mazzarri.

Jedním z takovýchto nákupů byl i příchod Fernanda Lloreneho. Co k tomu španělský útočník řekl?

„Můj rok s Contem byl nejtěžší sezónou mé kariéry. Na kondici jsme pracovali velmi tvrdě, což znamenalo, že když jsme pak vyběhli na hřiště, tak jsme měli pocit, že létáme.“

Llorente vstřelil 18 gólů a přispěl k dalšímu titulu Juventusu. Pro Antonia Conteho to byl třetí titul v řadě. Byla to jeho poslední sezóna v Juventusu. Stará dáma získala rekordních 102 bodů.

„V okamžiku, kdy vyhrajete ligu, máte pocit, že je po všem. Ale pro nás to tak nebylo. Conte trval na tom, že musíme pokračovat ve vítězstvích, protože jsme měli možnost vstoupit do historie,“ pokračoval Llorente.

V Juventusu byl Antonio Conte tedy znovu pouze vítěz. Teď to opakuje v Chelsea. Pro ty, kteří ho znají, to není žádné překvapení.“

„Když podepsal smlouvu s Chelsea, byl jsem na sto procent přesvědčen, že Chelsea vyhraje titul, protože znám Antonia. Antonio je fantastický profesionál.“ řekl Ravanelli.

Takže Conte, sériový vítěz, opět udeřil...

Ale Del Piero varuje hráče Chelsea. Jeho bývalý spoluhráč a později i trenér se nespokojí pouze s jedním titulem z Premier League.

„Dá si s hráči skvělou večeři. A během večeře už hráčům sdělí: „Kluci, příští rok budeme ještě tvrdší a silnější. Takže, teď si to užijte, ale pamatujte si, že musíme vyhrávat ještě víc a víc.“

