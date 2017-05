© sportinglife.com - Chelsea - titul 2016/17

Včera 23:40 - Michy Batshuayi v nejlepší možný čas vystoupil ze stínu a vítězným gólem při výhře 1:0 nad West Bromwichem Albion zajistil Chelsea zisk mistrovského titulu. Batshuayi od srpna nevstřelil jediný ligový gól, v 82. minutě ale ukončil čekání Chelsea na kýženou branku, po kterém mohly propuknout oslavy druhého ligového titulu Blues za poslední tři roky.

W.B.A. 0:1 Chelsea



Branky: 82. Batshuayi



Chelsea šla do utkání s vědomím, že v případě vítězství nad West Bromwichem ukořistí mistrovský titul už dvě kola před koncem soutěže, jenže domácí po celý první poločas tvrdohlavě bránili a Blues nepouštěli do větších šancí.



Poté, co ve druhé půli neproměnili své šance na jedné straně Salomon Rondon a Nacer Chadli a o výhře Blues nedokázali rozhodnout ani Eden Hazard a Diego Costa, se zdálo, že se utkání blíží k bezbrankové remíze. Na poslední minuty však do hry přišel Michy Batshuayi, jenž dostal míč od Cesara Azpilicuety a v 82. minutě se stal nečekaným hrdinou Blues.



Vzhledem ke ztrátě Tottenhamu proti West Hamu a jasné výhře Chelsea 3:0 nad Middlesbrough bylo totiž jasné, že v případě vítězství Chelsea, už ani Spurs se svými třemi zápasy do konce sezóny nedokážou Blues mistrovský titul vzít a Antonio Conte tak může společně se svým týmem hned v první sezóně na Stamford Bridge slavit zisk koruny pro mistra Premier League.

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz