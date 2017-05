Premier League - Gareth Bale na Old Trafford? United mají největší šanci za poslední čtyři roky

© fbcollective.com - Gareth Bale

Dnes 14:17 - Manchester United má podle všeho největší šanci za poslední čtyři roky získat do svého kádru velšskou hvězdu Realu Madrid Garetha Balea. Už začátkem týdne se objevily spekulace, podle kterých mají United nepsanou dohodu o Baleově letním přestupu na Old Trafford, pokud se tedy Rudým ďáblům podaří kvalifikovat do Ligy mistrů.

Navzdory nesporným fotbalovým kvalitám Balea sráží velšského reprezentanta během jeho působení na Santiagu Bernabeu zdravotní problémy, kvůli kterým bývalý nejdražší fotbalista světa dosud nedokázal plnohodnotně nahradit Cristiana Ronalda.



Naopak United jsou s přestupem Balea spojováni už od doby, kdy bývalý hráč Tottenhamu Hotspur přestoupil před čtyřmi lety do Španělska, přičemž zájem o něj měli už v jeho 17 letech, kdy Bale působil v Southamptonu.



A nyní pro ně zřejmě nachází největší šance získat hvězdného záložníka, podle nezávislých zdrojů totiž vedení Bílého baletu věří, že se bez Balea do budoucna obejde a nic na tom nemění ani přání prezidenta klubu Florentina Péreze, jenž zůstává velkým fanouškem hráče.



Na druhou stranu závisí na postoji šéfa Manchesteru United Josého Mourinha, který ačkoli má šanci Balea přivést na Old Trafford, zajímá se o jiné hráče. Jeho hlavním letním cílem totiž zůstává útočník Atlétika Madrid Antoine Griezmann a na Balea jednoduše nemusí zbýt finanční prostředky.

