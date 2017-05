Premier League - Páteční korunovace? Chelsea už může slavit titul. Pohasne po utkání s Tottenhamem poslední jiskřička naděje United na TOP4?

© independent.co.uk, wba.co.uk, fotbalportal.cz - Baggies vs. Blues

1 Líbilo se

Dnes 12:21 - Už v pátek večer může být znám nový mistr Premier League. Pokud Chelsea zvítězí na půdě West Bromwiche, nikdo ji už nebude moci předskočit. Tahákem kola je zápas Manchesteru United na White Hart Lane, kde mohou hosté definitivně přijít o šanci na umístění v TOP4. Citizens hrají s Foxes, Gunners s Potters, Reds s Hammers.

West Bromwich Albion - Chelsea

Pátek 12. května, 21.00, The Hawthorns

Právě na stadionu The Hawthorns mohou v pátek večer hráči Blues odšpuntovat mistrovské oslavy. V půlce prosince Chelsea doma porazila Baggies 1:0, když v 76. minutě rozhodl Diego Costa. Stane se i tentokrát hrdinou? Z posledních 5 domácích duelů dokázal West Bromwich Chelsea porazit hned třikrát.

West Bromwich Albion je aktuálně na velmi lichotivé osmé pozici. Už je jasné, že se do konce sezóny na vyšší příčku neposune, protože na sedmý Everton ztrácí 13 bodů. Sestup už mu také nehrozí, takže může hrát relativně v klidu a úkolem do konce sezóny je skončit v tabulce co nejvýše, tedy udržet stávající postavení v tabulce. Ovšem Baggies nejsou v dobré formě. Z posledních šesti zápasů posbírali jen 2 body. Naposledy ukončili čtyřzápasovou sérii proher remízou 2:2 s Burnley. Kouč Tony Pulis byl v pondělí přímo na Stamford Bridge, kde sledoval svého nejbližšího soupeře. Nejlepším střelcem týmu je Rondon, který má na kontě 8 branek a prosadil se i v posledním střetnutí proti Burnley. Dokáže snad zaskočit i defenzivu Blues a odloží jim mistrovské oslavy?

Chelsea moc dobře ví, že poslední krok je nejtěžší. Ovšem ve zbývajících třech kolech jí k jistotě titulu stačí nashromáždit tři body. Nejraději by samozřejmě využila už první příležitost. Na Tottenham má nyní sedmibodový náskok. Pokud porazí WBA, je jistým mistrem. Antonio Conte na předzápasové tiskové konferenci dostal dotaz na svou budoucnost v klubu, protože se stále spekuluje o jeho možném návratu do Itálie. Conte prohlásil, že by moc rád zůstal na Stamford Bridge ještě dlouhá léta, ovšem v tuto chvíli jej zajímá pouze páteční utkání a to, že jej chce vyhrát. Opět má k dispozici kompletní kádr. Drobné zdravotní problémy měl N´Golo Kanté, ale nejlepší hráč letošní Premier Legaue by měl být připraven do hry. Rozšíří Diego Costa svůj dvacetigólový účet? Co předvede Eden Hazard?

(zdroj: whoscored.com)

Absence:

WBA: Phillips (zranění), Evans, Robson-Kanu (oba nejistý start)

Chelsea: -

Pravděpodobné sestavy:

WBA: Foster - Dawson, McAuley, Evans, Wilson - Fletcher - Brunt, Livermore, Field, McClean - Rondon

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matič, Alonso - Pedro, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 0:2

Tottenham - Manchester United

Neděle 14. května, 17.30, White Hart Lane

Celé 37. kolo uzavře velká bitva mezi Spurs a Red Devils. V podzimní části této sezóny dokázal Manchester United doma zvítězit 1:0, když se prosadil Henrik Mchitarjan. Poslední čtyři vzájemné duely vždy vyhrál domácí celek. Bude to platit i v neděli?

Tottenham už má pouze miniaturní šanci na zisk titulu. Na vedoucí Chelsea ztrácí 7 bodů a do konce sezóny jich získá maximálně 9. To už je opravdu jen utopie a víra ve velký zázrak. Každopádně mohou Spurs vylepšit své loňské třetí místo, což se jim takřka na 100 % podaří. Na druhém místě je může předstihnout už jedině Manchester City, který ovšem zaostává za Tottenhamem o 8 bodů a má výrazně horší skóre. Naposledy Kohouti nezvládli londýnské derby, když prohráli 1:0 na půdě West Hamu. Byla tak ukončeně jejich úchvatná série devíti ligových výher v řadě. Jak to zahýbe s psychickou Pochettinova mužstva? Harry Kane aktuálně ztrácí na Romelua Lukakua na čele tabulky střelců tři přesné zásahy. Pokusí se ještě obhájit korunu pro nejlepšího kanonýra?

Manchester United už si je zřejmě moc dobře vědom, že přes Premier League se do Ligy mistrů nedostane. To ostatně uvedl i José Mourinho. Možnost tady ještě je, ale není příliš reálná. Rudí ďáblové jsou aktuálně šestí a na čtvrtý Manchester City ztrácí 4 body. Pokud na White Hart Lane prohrají a Citizens porazí doma Leicester, bude jisté, že i letos skončí United mimo TOP4. Ani remíza jim příliš nepomůže. Ale klub z Old Trafford se soustředí na Evropskou ligu. Ve čtvrtek zvládl domácí odvetu se Celtou Vigo, když uhrál remízu 1:1 a po venkovní výhře 0:1 slaví postup do finále, kde se utká s Ajaxem. José Mourinho nebude moci nasadit Younga, Shawa, Fosu-Mensaha, Ibrahimoviče, Roja a suspendovaného Fellainiho. Nasadí opět kombinovanou sestavu, která se bude výrazně lišit od té čtvrteční?

Absence:

Tottenham: Winks, Rose, Lamela, Carter-Vickers (všichni zranění)

Manchester United: Young, Shaw, Fosu-Mensah, Ibrahimovič, Rojo (všichni zranění), Fellaini (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Tottenham: Lloris - Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Dier, Wanyama - Eriksen, Alli, Son - Kane

Manchester United: de Gea - Valencia, Jones, Smalling, Darmian - Herrera, Carrick, Pogba - Mchitarjan, Martial, Mata

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Kompletní program 37. kola Premier League:

Pátek 12. května

20.45 Everton - Watford

21.00 West Bromwich - Chelsea

Sobota 13. května

13.30 Manchester City - Leicester

16.00 Bournemouth - Burnley

16.00 Middlesbrough - Southampton

16.00 Sunderland - Swansea

18.30 Stoke - Arsenal

Neděle 14. května

13.00 Crystal Palace - Hull

15.15 West Ham - Liverpool

17.30 Tottenham - Manchester United

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com