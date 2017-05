Premier League - Arsenal má na seznamu čtyři nové posily, dvě hvězdy ale klub opustí

© mirror.co.uk - Thomas Lemar

Dnes 11:01 - Ať už skončí letošní sezóna v podání Arsenalu jakkoliv, je už nyní jisté, že bude hodnocena jako neúspěšná. Arsenalu se totiž znovu nepodařilo vyhrát titul v Premier League a lépe si nevedl ani v Lize mistrů, na čemž hodlá Arséne Wenger zapracovat a ačkoli dosud není jasné, zda v klubu zůstane, má v hledáčku hned čtyři možné posily.

Navzdory tomu, že zatím není rozhodnuto, zda bude pokračovat na pozici manažera i v příští sezóně, buduje Arséne Wenger mužstvo Arsenalu pro příští ročník a klubu již doručil seznam jmen hráčů, které by v létě uvítal na Emirates Stadium.



Na vrcholu seznamu je jeden z objevů Monaka, francouzský záložník Thomas Lemar, jenž prožil fantastickou sezónu a 14 góly přispěl svému klubu k útoku na titul v Ligue 1 a prvnímu semifinále Ligy mistrů od roku 2004.



V rodné zemi si Wenger vyhlédl také útočníka Lyonu Alexandre Lacazetteho, který má za sebou další úžasnou sezónu, kterou okořenil celkem 31 góly v 42 zápasech ve všech soutěžích.



V hledáčku Arsenalu je dále levý bek Schalke 04 Sead Kolašinac, jenž by mohl na Emirates Stadium nahradit kritizovaného Nacha Monreala a v neposlední řadě kapitán Southamptonu Virgil van Dijk, který je spojován také v přestupy do Chelsea a Liverpoolu.



Hořkou realitou by však pro příznivce Kanonýrů mohly být odchody klíčových hráčů Mesuta Ozila a Alexise Sáncheze, kteří se dosud s klubem nedokázali dohodnout na nové smlouvě a vzhledem ke zbývajícím 12 měsícům smlouvy se jich Arséne Wenger zřejmě bude muset vzdát.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz